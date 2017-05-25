АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 МАЯ 2017 ГОДА

- 26 мая в Худжанде в театре Камоли Худжанди состоится шоу-программа от проекта «Территория Юмора» - «Майский отрыв-2». Начало в 14 часов

- 26 мая в Москве состоится очередное заседание Совета министров обороны государств – участников Содружества независимых государств

- 26 мая в Бободжон Гафуровском районе в селе Хистеварз состоится закрытие фестиваля «Футбол во имя дружбы». Начало в 9 часов

- 26 мая в Бизнес центр «Вефа-центр» состоится открытая лекция на тему «Проблемы налогообложения негосударственных образовательных услуг». Лектором выступает Абдукарим Курбонов, кандидат экономических наук, декан факультета «Банковское дело» Таджикского государственного университета коммерции. Начало в 16 часов

- 26 мая в Душанбе в гостинице «Серена» таджикистанский бренд «LA’AL Textiles» представит первую флагманскую коллекцию ковров ручной работы и машинного производства, а также эксклюзивную коллекцию домашнего текстиля. Начало в 18 часов

- 26 мая в LONDON PUB Dushanbe пройдет выступление певца Шириншо (живой звук). Справки по телефонам +992 988 35 15 15; 235-15-15

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 МАЯ

1896 – В Московском саду «Эрмитаж» состоялся первый в городе киносеанс.

1928 – На заседании ФИФА принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.

1929 – В Москве состоялся первый в истории советского радиовещания футбольный репортаж.

2011 - Состоялось первое Общее годовое собрание акционеров строящейся Рогунской ГЭС.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –26 МАЯ

1933 – Родился доктор медицинских наук, профессор Хушкадам Камариддинов.

1959 – Родился Абдуфаттох Шарифзода, пресс–секретарь президента Таджикистана.

1969 – Родилась журналист Рахматова Мавлюда

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в предгорных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременные дожди, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 14-19 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 27-29 тепла.