В Душанбе начата полная реконструкция одного из старейших дворцов столицы Таджикистана – Госучреждения «Кохи Вахдат» («Дворец Вахдат»). В нем проходят множество торжественных мероприятий правительства страны, в том числе в 2013 и 2014 годах тут прозвучало послание президента Эмомали Рахмона парламенту.

Для реконструкции дворца из госбюджета Таджикистана планируется выделить порядка 30 миллионов сомони, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

Реконструкция предусматривает расширение основного зала дворца: количество мест в нем будет увеличено с нынешних 1 тыс. 200 мест до 2 тысяч.

Кроме того, полностью будет обновлен фасад здания: предусмотрена установка на фасаде нескольких колонн.

Срок завершения реконструкции определен правительством в течение одного года.

Размещенные в «Кохи Вахдат» сотрудники ЦИК Народной демократической партии Таджикистана», Общества связей с зарубежными соотечественниками «Пайванд» и Общественного совета республики переселены в другие здания города.

Государственное учреждение «Кохи Вахдат» - бывший Дом политического просвещения ЦК КП Таджикистана, был построен по проекту группы молодых архитекторов во главе с Эдуардом Ерзовским в 1974 году. За проектирование и строительство этого здания авторы были удостоены премии Совета министров СССР.