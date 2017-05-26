В Москве проходит круглый стол «Россия-Таджикистан: диалог - язык, культура, образование». Он организован правящей партией РФ «Единая Россия».

Таджикистан на встрече представляют первый заместитель лидера правящей в республике Народной демократической партии Таджикистана Саидмурод Фаттохзода, заместитель министра образования республики Рахматулло Мирбобоев, депутат нижней палаты парламента Таджикистана Лутфия Раджабова и ректор Таджикской государственной консерватории Фарогат Азизи, сообщил «АП» пресс-секретарь НДПТ Усмон Солех.

Руководство НДПТ и «Единой Росси» обсуждают ход реализации подписанного в Душанбе соглашения о сотрудничестве двух правящих партий.

Первый заместитель лидера НДПТ Саидмурод Фаттохзода и заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк сегодня обсудят вопросы развития сотрудничества региональных ячеек двух партий.

Согласно подписанному в марте в Душанбе документу, политические партии будут обмениваться опытом работы с электоратом и подготовке партийных кадров, также предусмотрены взаимные поездки делегаций.

Напомним, образованная в 1994 году, НДПТ объединяет сегодня в своих рядах свыше 480 тыс. таджикистанцев. Председателем партии является президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По данным ЦИК партии, около 40 процентов членов НДПТ - молодежь.

Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, членов правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана являются членами или выдвиженцами НДПТ.

Партия «Единая Россия» является не только правящей российской политической партией, но и крупнейшей партией РФ. «Единая Россия» насчитывает около 3 миллионов последователей. Секретарем Генсовета партии является премьер-министр России Дмитрий Медведев.