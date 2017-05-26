Исполнитель теракта в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека, планировал нападение как минимум в течение года. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники, пишет РБК.

22-летний Салман Абеди, совершивший теракт на «Манчестер Арене» в понедельник, готовил нападение как минимум за год.

По данным The Times, год назад он открыл счет в банке, средства из которого потратил на покупку гвоздей и винтов для изготовления взрывчатки.

С целью скрыться от подозрений и внимания со стороны правоохранительных органов он совершил две отдельные поездки в пригороды Манчестера, где купил необходимые материалы. После этого в середине апреля он на некоторое время уехал в Ливию, указывают собеседники издания.

Вечером в понедельник, 22 мая, в фойе концертно-спортивного комплекса «Манчестер Арена» после окончания концерта певицы Арианы Гранде произошел взрыв. В результате случившегося погибли 22 человека, еще 64 получили ранения разной степени тяжести.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство» (ИГ).

По данным британской полиции, исполнитель теракта Салман Абеди незадолго до совершения атаки вернулся в Манчестер из Ливии.

Телеканал ABC News указал, что в доме Абеди правоохранители нашли подпольный цех по производству бомб и их компоненты. Как отметили в местной полиции, над подготовкой теракта работала террористическая сеть.



В настоящее время по делу о теракте задержано девять человек, среди которых в том числе два брата Салмана — Исмаил и Хашем, а также отец смертника Рамадан Абеди. По словам отца, смертник не был последователем ИГ. Reuters со ссылкой на ливийские власти сообщало, что в Триполи на протяжении полутора месяцев следили за Хашемом Абеди, подозревая его в связях с экстремистами.