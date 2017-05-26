Корреспонденты «АП» посетили рынок «Дехкон», здесь вчера представители столичной мэрии объявили о том, что в Душанбе были сделаны запасы всех необходимых продуктов и в священный месяц Рамазан цены расти не будут.

19 мая мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о предотвращении повышения цен во время священного месяца Рамазан. Для этого руководителей всех городских рынков, независимо от формы собственности, обязали ежедневно организовывать поставки продуктов первой необходимости из ближайших районов и, соответственно, создавать их запасы в хранилищах на территории рынков.

Кроме этого, продавцы и фермеры, торгующие на столичных рынках «Дехкон», «Шохмансур», «Саховат», будут освобождены от единовременной денежной выплаты. То есть они не должны будут платить администрации рынков за аренду места в месяц Рамазан.

Создана рабочая группа, которая будет заниматься мониторингом цен, оценкой запасов на рынках и в целом контролем выполнения решения мэрии.

Также, к сведению столичных жителей, каждую субботу и воскресенье в предстоящий месяц будут организованы ярмарки-распродажи по продаже мясных и других сельскохозяйственных продуктов.

Для товаров и сельхозпродукции производителей Согдийской области, Союза «Точикматлубот» и Агентства по госзакупкам ярмарки будут организованы на территории стоянки у рынка «Мехргон». У рынка «Караболо» будут организовываться ярмарки-распродажи для сельхозпроизводителей из Вахдата, Турсунзаде, Гиссара, Рудаки и Файзабада. Для товаров и сельхозпродукции производителей Хатлонской области ярмарки будут организовываться по улице Хусейнзаде, 36 (рядом со зданием Комитета по архитектуре и строительству) и в южной части парка Дружбы народов.