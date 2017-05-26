Страна: США
Жанр: Приключения, боевик, комедия, фэнтези
Режиссёр: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг
В ролях: Джонни Депп, Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Брентон Туэйтс, Кая Скоделарио, Кевин Мак Нэлли.
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Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.
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