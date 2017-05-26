Во время учебных занятий в ОКПТ.

Общество Красного Полумесяца Таджикистана своей миссией доказывает, что в мире есть место милосердию, доброте и человечности.

Накануне 90-летия организации мы узнали, чем именно она занимается в Таджикистане.

В повседневной жизни мы сталкиваемся с различными угрозами. Оказавшись один на один с вызовом, не каждый справится с проблемой, и очень хорошо, если в это время есть поддержка друга…

Общество Красного Полумесяца Таджикистана выручает не одного человека, а целые сообщества от беды, оказывает им помощь в трудные минуты, помогает решить социальные и бытовые проблемы.

В эти дни идет месячник Общества Красного Полумесяца Таджикистана, он посвящен Всемирному дню Красного Креста и Красного Полумесяца, который отмечается 8 мая.

В программе месячника мероприятия, призванные улучшить санитарно-экологическую ситуацию, направленные на поддержку здорового образа жизни, оповещение населения о безопасности на дорогах, оказание первой помощи в случае стихийных бедствий. На сегодня организация уже провела соревнования по бегу, автомарафон. Впереди нас ждут культурно-просветительские и благотворительные мероприятия.

Немного истории

Обществу Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ) в этом году исполняется 90 лет. Организация была создана 23 декабря 1927 года специальным постановлением Центрального исполнительного комитета Советов и Совета народных комиссаров Таджикской Автономной ССР.

Во главе оргкомитета по его учреждению стоял председатель Центрального исполнительного комитета Таджикской АССР Нусратулло Махсум.

«В условиях, когда широко распространяются социальные и бытовые болезни, деятельность Общества Красного Полумесяца приобретает важное значение. Сотни мигрантов из Афганистана пресекают границу, и приезжают в Советский Таджикистан, и встречаются с большими трудностями. Именно здесь нужна помощь Красного Полумесяца», - отметил он роль Общества Красного Полумесяца Таджикистана.

Зиёда Давлятбекова, которая руководила ОКПТ в 80–90-е годы, вспоминает, что ее работа совпала с большими трудностями в период развала СССР и разразившейся вслед за этим гражданской войны в Таджикистане.

«В те годы основной задачей было решение вопросов здравоохранения, оказания гуманитарной помощи людям, пострадавшим от вооруженного противостояния, - говорит она. – Тогда нам пришлось подготовить большое количество санитаров, ведь в то время вовсю гуляли эпидемии различных болезней, было туго с медикаментами».

Зиёда Давлятбекова с особой гордостью подчеркивает роль Общества в помощи пострадавшим после разрушительных землетрясений в Согдийской области и Гиссарском районе в 80-е годы.

Особо можно отметить, как ОКПТ в составе советского Красного Креста в 1991 году помогло вызволить из плена афганских боевиков граждан Таджикистана.

С ОКПТ сотрудничают представители различных госструктур: Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, Комитет по чрезвычайным ситуациям, Комитет по делам женщин и семьи, Комитет по делам молодежи, спорта и туризма, Министерство образования и науки, исполнительные органы государственной власти на районном уровне, центры формирования здорового образа жизни (ЦФЗОЖ), ряд общественных организаций.

С 1997 года ОКПТ является членом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП).

При активном участии сотрудников ОКПТ в 2010 году был принят Закон «Об Обществе Красного Полумесяца Таджикистана». Он определяет статус Общества как «добровольного республиканского общественного объединения, учрежденного как юридическое лицо в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, на основе общности интересов граждан в целях облегчения человеческих страданий, решения социальных проблем, оказания помощи жертвам вооруженных конфликтов и лицам, пострадавшим в чрезвычайных и техногенных ситуациях…».

…С момента образования Общество Красного Полумесяца Таджикистана добросовестно выполняет свою гуманитарную миссию. За эти годы сделано много для поддержки уязвимых слоев населения, оказания помощи пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий. Что касается ЧС, то, по словам генерального секретаря Общества Красного Полумесяца Таджикистана Курбониёна Баходура, национальная команда быстрого реагирования при необходимости в короткие сроки выезжает на места и оказывает помощь пострадавшим. Распределяет гуманитарную помощь в виде продовольственных и непродовольственных товаров.

Были реализованы проекты по водоснабжению и санитарии. Вот только последние цифры. К концу 2016 года осуществлено 10 проектов (всего за 2015–2016 гг. - 21 проект) по воде и санитарии в 17 целевых кишлаках 9 целевых районов: Рашта, Таджикабада, Лахша, Сангвора, Пенджикента, Явана, Рудаки, Вахдата и Турсунзаде. В результате чистой питьевой водой обеспечено 3348 домохозяйств (21036 человек), 7 целевых школ, 5 медицинских пунктов.

Были созданы миграционные центры, в которых потенциальные мигранты обучаются русскому языку, систематически проводятся занятия по юридическому праву и профилактике инфекционных заболеваний.

Планы на будущее

У Общества большие планы, в первую очередь по расширению уже существующих программ - в их число входят проекты социального развития, снижения риска бедности и другие.

Задача организации - оказание помощи раненым, больным и военнопленным во время вооруженных конфликтов, помощь жертвам стихийных бедствий. Основные принципы деятельности движения - гуманность, беспристрастность, добровольность, единство, универсальность, нейтральность и независимость.

Сегодня ОКПТ - единственная организация, имеющая 69 городских и районных филиалов и около 1000 первичных структур во всех селах и районах страны.

В общеобразовательных учреждениях с привлечением школьников и членов сообществ проводятся кампании, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом, Дню оказания первой медицинской помощи, Дню общественного здоровья, Дню образования Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, Дню борьбы с ВИЧ/СПИД. Их цель не только рассказать о деятельности ОКПТ, но и повысить информированность населения о туберкулезе, ВИЧ-инфекции, способствовать профилактике и улучшению выявления ВИЧ/ТБ, снижению стигмы и дискриминации.

Мы становимся свидетелями исторического момента для Движения Красного Креста и Красного Полумесяца в Таджикистане. Почему?

Потому что Таджикистан стала первой страной в мире, официально посвятившей этот месяц самой известной гуманитарной организации. Если весь мир отмечает День Красного Креста и Красного Полумесяца всего лишь один день - 8 мая, то в Таджикистане для празднования этого знаменательного дня был отведен целый месяц, который обозначен в законе «Об обществе Красного Полумесяца Таджикистана» и утвержден правительством.

Этот месячник привлек внимание граждан Таджикистана к нуждам тысяч людей, к благотворительной деятельности и милосердию.

Мы привели лишь некоторые примеры из разносторонней деятельности этой организации. А впереди у нее много работы, впереди гуманитарная миссия, которая обязательно будет выполнена.