Завтра, 27 мая согласно мусульманскому календарю начинается месяц Рамазан. Накануне этого важного для жизни мусульман события на пятничных проповедях рассказали об особенностях соблюдения поста, о том, как подобает мусульманам вести себя в этот Священный месяц.

Священный месяц Рамазан - самый ценный и особенный для мусульман месяц в году.

«Месяц Рамазан — это месяц, когда был ниспослан Коран — наставление для людей (на правильный путь) и различение (между истиной и ложью)», - говорится в Коране.

Сегодня во всех мечетях Таджикистана одной из главных тем проповеди был месяц Рамазан и особенности поста в этот период.

- Согласно хадису Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) при наступлении месяца Рамазан открываются врата Рая, закрываются врата Ада, - сказал на пятничной проповеди в столичной соборной мечети имени Ходжи Ёкуба муфтий мусульман Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода. - В этом месяце многократно увеличиваются шансы покаявшихся быть прощенными. Поэтому с наступлением месяца Рамазан необходимо покаяться в ранее содеянных грехах, просить прощения у Всевышнего, постараться совершать как можно больше добрых деяний.

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Также, по словам муфтия, мусульмане должны стараться обрадовать родителей, близких и всех окружающих, прощать друг друга, мириться тем, кто был в ссоре, старательно совершать все намазы, желательно коллективно читать Коран, раздавать милостыню и воздерживаться от всего запретного, нежелательного.

- Ибо награда за добрые деяния и наказание за нарушение запрета, совершение злых деяний в этом месяце, увеличиваются многократно. Нужно отдаляться от плохих слов и поступков, лжи, от принятия пищи, заработанной недозволенным путем. В хадисе Пророка, мир ему и благословление, говорится: «Тот, кто не оставит плохого слова и поступка, нет ему нужды оставлять питье и еду», - напомнил Саидмукаррам Абдукодирзода.

Также муфтий Таджикистана напомнил, что Ислам всегда был и остается религией добра, мира и равноправия между людьми:

- Однако в последние годы во многих исламских странах внешние силы сумели вклинить вражду между мусульманами. Мы видим, как все больше мусульман в этих странах, среди которых немало детей, женщин, стариков, страдают от войн, голода. Мечети, стоявшие столетия, превращаются в развалины от бомбардировок, правительства оказываются под контролем иноземцев. Мы должны ценить мир, спокойствие, которое существует в нашей стране. И в этот Священный месяц показать своим примером, что мусульмане всегда на стороне мира и добра.