Сегодня вечером все мусульмане мира будут читать первый в священном месяцев Рамазан – Таравих. Это желательный намаз, который совершается в месяц Рамазан после обязательной ночной молитвы и длится до появления зари.

Пост завершится 25 июня.

Кстати, завтра в первый день Рамазана произойдет редкий небесный феномен. По мнению египетских ученых, в субботу в 12:18 по мекканскому времени (примерно во время наступления полуденной молитвы) солнце поднимется перпендикулярно над исламской святыней Каабой.

Таким образом, тень от Каабы в этот момент исчезнет, при этом мусульмане в любом уголке мира смогут узнать направление совершения намаза (киблу), просто посмотрев на солнце, сообщает IslamNews.

В какое время во время поста жителям Душанбе и РРП будет разрешено начинать принимать пищу вечером и когда утром нужно закрывать дастархан, смотрите в календаре. Чтобы просмотреть и распечатать календарь, перейдите по ссылке.