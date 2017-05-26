Эксперты Института управления природными ресурсами (NRGI) Дон Хуберт (Don Hubert) и Роб Питмен (Rob Pitman) провели анализ среди стран ИПДО на предмет раскрытия контрактов. Анализ был опубликован на сайте NRGI по ссылке здесь.

В своем отчете «Переломный момент?», вышедшем через четыре года после того, как ИПДО начала поддерживать раскрытие контрактов через внедрение соответствующего стандарта, авторы оценивают степень выполнения указанной рекомендации государствами - собственниками недр. Рассмотрев ситуации в 51 стране ИПДО, в том числе и в Таджикистане, они увидели, что правительства лишь 21 страны-участницы ИПДО уже раскрыли данные в той или иной мере.

Германия, Казахстан, Таджикистан, Украина, Йемен, Ирак, Индонезия и другие входят в число 20 стран, которые пока ещё не раскрывают данные по контрактам.

Когда правительства и компании частного сектора договариваются об эксплуатации находящихся в публичной собственности природных ресурсов, граждане имеют право знать об условиях заключаемых сделок. Эти условия содержатся в лицензиях, контрактах, нормативных и законодательных актах. Нормативные и законодательные акты, как правило, открыты для общественности, чего нельзя сказать о лицензиях и контрактах.

Отчет демонстрирует, что среди стран, выполняющих Инициативу прозрачности добывающих отраслей (ИПДО), раскрытие информации в контрактах и лицензиях, определяющих условия эксплуатации природных ресурсов, уже стало нормой.

Решение о раскрытии условий контрактов или лицензий демонстрирует растущее понимание среди правительств и компаний того факта, что преимущества прозрачности контрактов перевешивают ограничительные соображения конфиденциальности в вопросах коммерчески важной информации, торговых секретов или интеллектуальной собственности.

Исходя из страновых отчетов ИПДО и предварительных данных опубликованного «Индекса управления ресурсами» за 2017 год, авторы исследования указывают, что Стандарт ИПДО 2013 дал ощутимый дополнительный толчок к решению проблемы раскрытия контрактов. Несмотря на то, что установить причинно-следственную связь между Стандартом и изменениями политики сложно, отмечается, что с момента опубликования Стандарта ИПДО 2013 девять новых стран раскрыли контракты и 9 – ввели в действие законы, требующие такого раскрытия.

Несмотря на то, что раскрытие контрактов не является требованием ИПДО, многие страны уже приняли данную практику в результате глобальных и национальных дискуссий на данную тему, проводившихся при поддержке ИПДО.

Обеспечив пространство, в котором граждане, компании и правительства могут обмениваться опытом и выводами на будущее, полученными по результатам работы групп основных заинтересованных лиц, а также на национальном уровне, ИПДО помогла указанным участникам более эффективно разрабатывать положительные практики управления.

Еще есть над чем работать

«Впрочем, до совершенства еще далеко: на момент написания отчета 20 стран-участниц ИПДО не раскрыли контракты либо лицензии и не приняли законодательства относительно такого раскрытия, а 11 стран не смогли обеспечить раскрытие указанной информации в пределах, требуемых национальным законодательством», - подчеркивают авторы отчета.

Даже в странах, где раскрытие контрактов является уже устоявшейся практикой, гражданам все еще непросто определить, какие из контрактов или лицензий действующие. Плохо работающие веб-сайты, применение несоответствующих форматов файлов препятствуют доступу и делают анализ практически невозможным.

Авторы анализа отмечают, что гражданам нередко трудно бывает определить, раскрытия данных по каким контрактам стоит ожидать, потому что у них нет информации даже о том, какие контракты существуют.

Хотя компании могут сами заниматься раскрытием информации, многие из них предпочитают этого не делать. Некоторые компании раскрыли информацию о своих контрактах в странах, где это не является общим требованием, сюда относятся такие поддерживающие ИПДО компании, как ВР в Азербайджане, «Космос» в некоторых странах Африки, а также «Рио Тинто» в Монголии.

«Компаниям стоит перенять раскрытие контрактов в качестве предпочтительной практики и заниматься этим настолько широко, насколько это возможно. Они также должны активно стремиться к соблюдению существующих правил раскрытия, не ожидая, пока их вынудят пойти на это», - отмечается в отчете.

Сегодня в центре внимания мирового сообщества находится вопрос раскрытия контрактов в добывающих отраслях. Частью ИПДО являются три четверти стран, уже опубликовавших контракты или лицензии на добычу полезных ископаемых, равно как и предоставившие информацию компании, а также поборники раскрытия контрактов из числа представителей гражданского общества.

Тенденции раскрытия контрактной и лицензионной информации указывают на дальнейшие возможности сообщества ИПДО в сфере глобального улучшения практик управления добывающими отраслями.

Прозрачность - это инвестиции

Реализация Инициативы началась в Таджикистане с 2011 года, а в 2013 году Таджикистан был принят в ИПДО и стал кандидатом в последователи. Первый Национальный отчет по ИПДО был выпущен в 2015 году, где были представлены финансовые данные 14 горнодобывающих компаний. Во втором Национальном отчете по ИПДО будут приведены данные 40 добывающих компаний Таджикистана. Планируется, что отчет будет представлен летом 2017 года.

C 2017 года в Таджикистане началась реализация дорожной карты по бенефициарному праву, и по требованию ИПДО она должна быть реализована до конца 2019 года. В ней подробно описаны все шаги для достижения целей стандарта ИПДО по бенефициарному праву и подразумевается раскрытие данных о бенефициарных владельцах (физических лицах), что станет обязательным для всех стран, реализующих Инициативу. Кроме этого, в рамках дорожной карты планируется создать реестр бенефициаров.

В данный момент ИПДО реализуют в 51 стране мира.

Инициатива прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) имеет прочную, но гибкую методологию, известную как Стандарт ИПДО, который гарантирует соблюдение международного стандарта во всех странах, реализующих ИПДО. Это всемирный стандарт, который способствует обеспечению прозрачности доходов на местном уровне. Эта прозрачность в конечном итоге способствует привлечению инвесторов в страну, увеличению поступлений от добывающих отраслей в бюджет страны, борьбе с коррупцией, решению проблем с безработицей и миграцией.