26 мая в Бободжон Гафуровском районе Согдийской области состоялось закрытие международного юношеского футбольного фестиваля.

На протяжении недели дети из приграничных районов Таджикистана и Кыргызстана принимали участие в футбольных матчах фестиваля «Футбол во имя дружбы», организованного федерациями футбола Кыргызстана и Таджикистана совместно с представительствами ЮНИСЕФ в этих двух республиках.

Серия футбольных матчей прошли по инициативе Федерации футбола двух стран и с поддержкой ЮНИСЕФ в 23 приграничных школах и сообществах с участием более 1500 детей и подростков из двух республик. Целью товарищеских матчей являлось укрепление дружественных связей между сообществами через спорт.

Помимо футбола были организованны различные соревнования, мастер-классы и конкурсы. На закрытии фестиваля также приняли участие профессиональные таджикские футболисты.

Данная инициатива и матчи проводятся Федерацией футбола Таджикистана в партнёрстве с НПО «Тоджи Нуравшон» на территории Таджикистана в рамках Года молодежи.

Таким образом Федерация футбола Таджикистана вносит свой вклад путем продвижения здорового образа жизни среди подростков и молодежи, а также использует футбол для укрепления дружбы и социальной сплоченности среди подростков приграничных районов между двумя странами.

Мероприятия являются частью программы по трансграничному сотрудничеству для достижения устойчивого мира и развития, которая финансируется Фондом Миростроительства ООН.

Программа реализуется ЮНИСЕФ и другими агентствами ООН в Кыргызстане и Таджикистане. Она направлена на продвижение устойчивого мира и развития в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана.

Как признаются сами дети, участники фестиваля, это был бесценный опыт для них, многие смогли найти новых друзей, и обещали и дальше поддерживать связь друг с другом.