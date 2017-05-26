АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27-28 МАЯ 2017 ГОДА

- 27 мая первый день Священного для мусульман месяца Рамазан

- С 27 мая по 2 июня в Туркменистане пройдут Дни таджикской культуры. Таджикскую культурную делегацию возглавляет заместитель министра культуры страны Зевар Давлатзода.

- 27 мая в Душанбе в здании Госфилармонии состоится финал музыкального конкурса «Премия Боба». Начало в 17 часов

- 27 мая в Ресурсном Центре «Душанбе Арт Граунд» состоится просмотр казахстанского художественного фильма «Шал» из цикла «Мастера Центрально-Азиатского кино». Начало 15 часов. Вход свободный

- 28 мая «Кино за полцены». В кинотеатре «Навруз» состоится просмотр фильма «Чужой». Цена билета 20 сомони. Начало в 12.50. Бронирование мест и заказ билетов по телефонам: (37) 2230025, 988-88-58-01

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 МАЯ

1921 – В Афганистане провозглашена независимость.

2008 - В Кулябе проведена операция по задержанию наркогруппировки Сухроба Лангариева.

2009 - Президент Таджикистана подписал указ о назначении Зарифа Ализода уполномоченным по правам человека в РТ.

2009 - В Душанбе открылось высшее училище ОБСЕ по управлению границами.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 МАЯ

День пограничника.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –27 МАЯ

1926 – Родился журналист Бекназар Ахмадов.

1942 – Родился композитор Зокир Нишонов.

1945 – Родился оперный певец Народный артист Таджикистана Бурхан Мухаммадкулов.

1949 – Родился народный деятель Таджикистана Гуфрончон Рахимбоев.

1950 – Родился певец Душанбе Палаев.

1954 – Родилась писатель Марина Некрасова.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –28 МАЯ

1928 – Родился ученый–языковед Мардон Мухаммадиев.

1938 – Родился заслуженный деятель Таджикистана Бовар Хусравов.

1950-1992 – Родился певец Фатхулло Рауфов.

1952-2008 – Родился журналист Нурулло Саидкулов.

1983 – Родилась журналист Эргашева Заррина

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 23-28 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 тепла, днем 26-31 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 28-30 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, местами усиление до 17-22 м/с. Температуры: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 24-29 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температуры: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях 12-17 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температуры: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 28-33 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 4-9, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 28-30 тепла.