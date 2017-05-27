В Таджикистане торговцев обязали документально подтверждать законность происхождения их продукции. В противном случае бизнесменов ожидает штраф в размере до 10 тысяч сомони. Предприниматели в недоумении: они просто не знают, как это сделать…

Розничные торговцы в Таджикистане теперь наряду с книгой учета доходов и расходов должны предъявлять налоговым инспекторам и другие документы: счет-фактуру по НДС, товарно-транспортную накладную, таможенную декларацию на ввозимые товары.

При отсутствии требуемых документов предприниматели будут оштрафованы на сумму от 7,5 тысяч до 10 тысяч сомони.

Декларация нужна, чтобы проверить данные таможни?

По мнению бывшего работника Налогового комитета Сохиба Мухиддинова, своим уведомлением Налоговый комитет ничего нового предпринимателям не сообщил.

- Сертификат на товар, счет-фактуру, товарную накладную должны иметь все владельцы торговых точек, - говорит он. - Кроме того, на ввозимые из-за границы товары должна быть таможенная декларация. По своему опыту работы в налоговых органах знаю, что многие предприниматели не имеют декларацию на свои импортные товары. Часто на это налоговики закрывают глаза, так как они в курсе, что многие предприниматели привозят товары с оптовых рынков вместе, в одном контейнере и уже в Душанбе «разбирают».

Отсюда вся проблема, по его словам. Декларация составляется на одну партию (контейнер) в целом, а не на каждый товар предпринимателей отдельно. По этой причине налоговики особо раньше не требовали декларацию, ограничившись проверкой наличия сертификатов, счетов-фактур, расходных накладных и т.п.

- К этому требованию серьезно вернулись, вероятно, для того, чтобы установить точное количество импортируемых товаров в республику и их соответствие с данными таможни. Налоговики хотят знать, нет ли незарегистрированных товаров, проходящих через наши таможенные пункты, - полагает специалист.

Предприниматели: Нас надо поддерживать, а не наоборот

Предприниматели сообщение налоговой службы восприняли с озабоченностью.

- Действительно, еще 4 мая нам раздали уведомления за подписью зампредседателя Налогового комитета, где говорится о необходимости предъявлять инспекторам документы, подтверждающие законность происхождения товаров, - говорит продавец одежды столичного торгового центра «Садбарг». – А на прошлой неделе вызвали многих предпринимателей в Комитет, провели собрание и объяснили, почему они требуют у нас эти документы. По их словам, налоговые службы хотят навести порядок в учете ввозимых в страну товаров. А без наших деклараций определить это будет трудно. И вот сейчас мы думаем, как быть. Ведь мы не крупные бизнесмены. В основном привозим товары с оптовых рынков Бишкека вместе по несколько человек, так дешевле обходится. И там на товары сертификаты не дают. Есть счета-фактуры. Получив товар, мы сдаем их представителям фирм-поставщиков. Те, в свою очередь, доставляют наши заказы в Таджикистан. Пусть тогда с ними разбираются, ведь так проще.

По словам других предпринимателей, эти требования могут ухудшить и без того нелегкую ситуацию, сложившуюся в бизнесе.

- Сами знаете, экономический кризис повлиял на все сферы, в том числе и на торговлю, - жалуется продавец женской одежды Наргис. – Знаете, как трудно сейчас зарабатывать на жизнь? Я за аренду помещения плачу 150 долларов в месяц. Еще оплачиваем охрану, свет, уборку территории. Кроме того, платим немалые налоги, выплачиваем зарплату продавцам. Доходы небольшие. Покупателей сейчас мало: у людей нет денег. И в это трудное время еще хотят окончательно придавить нас штрафами.

- Каждые три-четыре месяца придумывают что-то новое. В начале прошлого года по требованию налоговых органов я установил у себя кассовый аппарат. А в начале этого года налоговики сказали, чтобы мы приобрели другие контрольно-кассовые машины (ККМ) - с электронным передающим устройством, - говорит другой предприниматель. – Но тогда мне не говорили, что тот аппарат надо будет сменить.

- Не купишь новые кассовые аппараты - тебе не дадут нормально работать, - говорит продавец продуктовых товаров Сафар. - А такая машина продается за 1,5 тыс. сомони. Это ведь очень дорого. Откуда такие цены? При этом такие же аппараты, например, в Дубае стоят порядка 30 долларов. Таких примеров много. А тут еще – декларации, документы. Потом удивляются, почему у нас многие предприниматели закрывают свой бизнес. А что им остается делать? У каждого – семьи, и их надо содержать.