На дорогах Таджикистана в результате двух несчастных случаев и двух ДТП погибли семь человек.

25 мая, примерно в 10 вечера, 68-летний водитель трактора марки «МТЗ-80», следуя со стороны села Джавшангол в сторону района Рошткалы, внезапно попал под камнепад, сообщает пресс-центр МВД. Тракторист, потеряв управление, опрокинулся в реку Шохдара. В результате сам водитель и двое его пассажиры, мужчин в возрасте 49-50 лет, жители района Рошткалы утонули в реке.

На следующий день, примерно в 14 часов, 63-летний водитель автомашины марки «ГАЗ-52», житель Нурека, при движении в местечке Бодом-дара, где нет дороги, опрокинулся. Водитель скончался в больнице.

25 мая, примерно в 16 часов, 31-летний водитель автомашины марки «Тико», житель Айнинского района, следуя на автотрассе Айни-Пенджикент, на территории джамоата Урметан, не смог обеспечить безопасность дорожного движения, и совершил столкновение с автомашиной марки «Мерседес». В результате ДТП водитель автомашины «Тико» и его пассажир, 86-летний житель Айнинского района, скончались на месте происшествия.

26 мая, около 16:50, 31-летний водитель автомашины марки «Опель-Астра, житель Душанбе следуя со стороны Турсунзаде в сторону столицы, на территории джамоата Сабо Шахринавского района, совершил наезд на 14-летнюю девочку. Подросток скончался на месте происшествия.