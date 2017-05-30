Приграничная торговля, как считают жители трансграничных сообществ Таджикистана и Кыргызстана, может служить не только стабильности ситуации и укреплению доверия, но и содействовать решению экономических задач каждой семьи.

Таджики и киргизы проявляют волю к развитию торговых связей. Это в очередной раз продемонстрировала встреча представителей органов местных властей и предпринимателей двух приграничных районов – Бободжон Гафуровского (Таджикистан) и Лейлекского (Кыргызстан) районов. Встреча состоялась в таджикском джамоате Хистеварз 27 мая.

Географическое положение приграничных районов Таджикистана и Кыргызстана такого, что население в течение многих веков поддерживало свое благосостояние, торгуя и обмениваясь производимыми товарами.

Киргизы и таджики, живущие вдоль предгорья Туркестанского хребта, издревле торговали изделиями ремесленничества, продуктами сельского хозяйства и животноводства.

С появлением новых производств и развитием промышленности торговля совершенствовалась, и список товаров расширялся. Поскольку для многих домохозяйств торговля и по сей день остается главным источником доходов семьи, власти при сотрудничестве с международными организациями оказывают содействие не только сохранению традиционных торговых связей, но их развитию.

- Оказывая содействие решению проблем в приграничье, в том числе, поддерживая усилия, направленные на развитие приграничной торговли между таджикскими и кыргызскими общинами, мы хотим помочь людям в повышении их уровня жизни. Для этого нужно более широко использовать имеющийся производственный и торговый потенциал, - сказал консультант проекта ПРООН «Содействие торговле» Бахром Файзуллаев, предваряя встречу.

Гостей приветствовал заведующий отделом экономики и торговли хукумата Бободжон Гафуровского района Абдуджалил Ортиков. Удачи в работе участникам семинара пожелал и ответственный работник Лейлекской госадминистрации Дадажон Ниязов.

О состоянии приграничной торговли между кыргызскими и таджикскими населенными пунктами рассказали специалист проекта «Трансграничное сотрудничество для достижения устойчивого мира и развития» Сарвар Турдыбаев с кыргызской стороны и председатель Центра поддержки джамоата Хистеварз Мунир Аминов.

Чтобы наладить новые торговые связи, поговорить о трудностях и препятствиях и выработать комплекс мер, направленных на использование производственного и торгового потенциала, участники семинара объединились в кластеры. Определили проблемы и нужды, как в плане законодательной, административной, так и финансовой поддержке, назначили ответственных лиц и указали на ожидаемые результаты.

Как было подчеркнуто в ходе дискуссий и интервью, представители обеих общин указали на тенденцию восстановления объемов приграничной торговли.

- Я по профессии педагог, - поделилась Рано Шарипова из джамоата Овчи-калъача. - Чтобы покрыть все нужды семьи, приходится торговать на рынке. Мы продаем излишки сельхозпродукции, которые выращиваем. Например, я продаю малину, консервированную плодоовощную продукцию, у них я покупаю фрукты, молоко, топленое масло, каймак. Должна сказать, у них все натуральное и очень вкусное. Ранее мы не знали границ, теперь с передвижением стало сложнее. Надеемся, что на подобных встречах удастся прийти к общему знаменателю, чтобы людям было максимально удобно.

- Я предприниматель, - сказал в интервью Усмонхон Турсунов из сельской управы Жаны-Жер. - Торгую строительными материалами, поставляю и в Таджикистан. В целом, я доволен отношением пограничников, местного населения. Только, если удалось бы привести в определенный порядок приграничные рынки, было бы хорошо.

О проблемах логистики, порядке пересечения границ, необходимости внесения некоторых изменений в законодательство двух стран говорили в ходе дискуссий участники встречи. Они надеются, что при поддержке властей и международных организаций удастся создать благоприятную почву для развития приграничной торговли и повышения жизни населения.