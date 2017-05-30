Исматилла Иргашев был послом Узбекистана в Азербайджане. Его встреча с президентом Ильхамом Алиевым.

В Узбекистане был впервые назначен спецпредставитель президента по Афганистану. Недавно учреждённый в стране пост получил дипломат Исматилла Иргашев, сообщает портал Афганистан.ру.

Спецпредставителя, назначенного по инициативе президента Шавката Мирзиёева, представил Коллегии МИД глава узбекистанского внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов.

В прошлом Исматилла Иргашев был послом Узбекистана в Азербайджане, Монголии и Китае, также занимал пост заместителя министра иностранных дел республики.

«Утверждение главой государства новой должности, связанной с Афганистаном, стало свидетельством роста заинтересованности Ташкента в афганском вопросе», - отмечает афганский портал.

Афганистан.ру также напоминает, что в апреле Шавкат Мирзиёев обсуждал ситуацию в ИРА с российским коллегой Владимиром Путиным и пообещал поддержать усилия Москвы по афганскому урегулированию.

В Таджикистане спецпредставителем президента по Афганистану является первый заместитель министра иностранных дел РТ Низомиддин Зохиди. Он был назначен на эту должность распоряжением президента РТ Эмомали Рахмона в конце октября 2011 года, когда занимал пост заместителя министра иностранных дел.

Назначение Зохиди на пост спецпредставителя президента было сделано в связи с тем, что Таджикистан принимает активное участие в решении проблем соседней страны – Исламской Республики Афганистан, призывая мировое сообщество активно содействовать процессу стабилизации и восстановлению Афганистана.

Таджикистан выступает инициатором и постоянным участником международных и региональных конференций по Афганистану.

«Опыт стран, которые взаимодействуют с Афганистаном, показывает, что реализация программ и достижение определенных целей требует наличия специального представителя той или иной страны по вопросам Афганистана», - подчеркнули тогда в МИД РТ.

Необходимо также отметить, что при министерстве иностранных дел Таджикистана также есть постоянно действующая рабочая группа по Афганистану.