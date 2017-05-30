Как можно всего лишь за сутки зарегистрироваться в таких больших мегаполисах как Москва или Санкт-Петербург? И куда обращаться со своими вопросами?

На днях президент России Владимир Путин издал указ, изменяющий правила миграционного учета (регистрации) иностранных граждан в период проведения матчей Кубка конфедераций FIFA-2017. На основании этого указа в период с 1 июня по 12 июля этого года всем иностранцам нужно будет встать на миграционный учет в течение одних суток. Мы попытались узнать, как это возможно.

Кто не успел…

Указ «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» опубликован на российских сайтах. Про FIFA 2018 года пока говорить рано, но про мероприятия в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года, написать следует.

Иностранцам рекомендуется воздержаться от поездок в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Казань в период, который продлится полтора месяца. В самый сезон ремонтно-строительных работ, когда таджикские трудовые мигранты могут хорошо заработать, а потом вернуться на родину и отдохнуть.

Также сообщается, что на весь период проведения Кубка FIFA, регистрация иностранцев будет проводиться на особых условиях. Согласно указу, все иностранные граждане, которые пересекли границу РФ с 1 июня по 12 июля 2017 года, обязаны встать на миграционный учет в течение суток.

«Если вы не успеете встать на миграционный учет за этот короткий срок, в отношении Вас могут быть приняты меры административного наказания, что может послужить причиной запрета на въезд в Россию», - сообщается на сайте Human Rights Center Tajikistan.

Как это отразится на наших трудовых мигрантах, какие необходимы документы для регистрации и главный вопрос – успеют ли?

Каждый иностранец должен знать… Или как пройти регистрацию?

Постановка на миграционный учет иностранных граждан в Российской Федерации или временная регистрация иностранцев, как ее многие называют, это обязательная процедура для каждого иностранного гражданина, пребывающего на территорию России вне зависимости от того, прибыл ли он в визовом или безвизовом порядке. То есть каждый иностранец, въехавший в Россию, в обязательном порядке должен встать на миграционный учет в миграционной службе Главного управления по делам миграции МВД РФ для легального пребывания на территории России.

За разъяснениями по поводу нового указа президента РФ мы обратились к юристу Human Rights Center Tajikistan Улугбеку Авезову.

- Каков срок рассмотрения документов на получение регистрации? Реально ли получить разрешение за сутки особенно в Москве, куда идет основной поток приехавших иностранцев?

- Прежде отмечу, что для граждан Таджикистана на основе межправительственных соглашений предусмотрена постановка на миграционный учет в течение 15 дней, но в связи с данным указом, который (внимание!) имеет временный характер, для иностранных граждан предусмотрен порядок, который обязывает пройти регистрацию в течение одних суток.

Иными словами, если вы прибыли в Москву, Санкт-Петербург, Казань или Сочи авиасообщением, железнодорожным сообщением или автомобильным транспортом с намерением остаться тут работать, то должны сразу уведомить о своем прибытии миграционные органы МВД России – отделы и управления по вопросам миграции. А в Москве нужно пройти регистрацию в Многофункциональном центре (МФЦ), расположенном в 60 км от МКАД в деревне Сахарово или центрах предоставления госуслуг.

Если же вы приехали в вышеназванные города, но в тот же день решили ехать дальше, то есть эти города не являются для вам конечным пунктом остановки, то необходимо как можно быстрей выехать из этих городов, и регистрироваться по месту пребывания, в порядке, предусмотренном по соглашению, в течение 15 суток, как и положено.

- Допустим, человек прилетел самолетом в Москву, до вечера пробыл там, и вечерним поездом уехал в другой город, до которого нужно добираться двое суток. Его могут задержать в поезде как нарушителя?

- Этот гражданин имеет право встать на учет в течение 15 суток, и никто не имеет право его задерживать! Поэтому каждому въехавшему трудовому мигранту из Таджикистана в 4 крупных города России, о которых шла речь выше, необходимо знать, что он должен выехать как можно быстрее из этих городов и добраться до нужного конечного пункта. Если дорога займет время в течение суток или более, этот период времени его все равно не затрагивает, так как у него есть основание – билеты.

- Как уведомить органы МВД РФ по вопросам миграции о своем прибытии?

- Это можно сделать двумя способами: непосредственное обращение в территориальный орган МВД, чтобы встать на миграционный учет или уведомить о своем прибытии почтовым сообщением. Для этого необходимо обратиться в почтовое отделение по месту прибытия, вместе с принимающей стороной представить свой паспорт и миграционную карту и уведомить почтовым сообщением в МВД о своем прибытии.

«Указ носит временный характер»

- Как ваша организация узнала об этом указе, вас предупредили заранее? И почему об этой новости не узнали те, кто уже заранее приобрел билет?

- Я работаю юристом-консультантом по вопросам миграции в Центре по правам человека, и в мои задачи входит ежедневно утром проводить обзор российского законодательства в отношении иностранных граждан, фиксировать какие нововведения произошли за определенный период. И когда вышел указ президента РФ Владимира Путина, то мы сразу решили распространить эту информацию через социальные сети и информационные каналы. Мы понимаем, что многие наши трудовые мигранты выбирают местом работы именно крупные города – Москву и Санкт-Петербург, поэтому чтобы они не попали в трудное положение, мы их стараемся подготовить.

И еще. Необходимо понимать, что такое положение в российской миграционной системе имеет временный характер и реализуется в целях обеспечения безопасности во время проведения массовых мероприятий. Поэтому ни в коем случае, не надо понимать эту новость как отказ от поездки. Но учитывать эту информацию необходимо и нужно уведомить об этом как можно большее количество граждан, потому как незнание и не информированность не освобождают от ответственности. Если иностранец нарушает миграционный порядок, то в отношении него будут приняты меры административного наказания, вплоть до административного выдворения из страны.

- Но это ведь нереально: зарегистрироваться за сутки в таких больших мегаполисах как Москва или Санкт-Петербург…

- Главное сдать в миграционные органы копию паспорта с отметками печати пограничных органов ФСБ РФ о въезде на территорию России и миграционной карты, где тоже ставится штамп пограничных служб. Эти два документа вместе с утвержденным бланком уведомления о прибытии иностранца принимающая сторона должна направить в территориальный орган УВМ МВД для постановки иностранца на миграционный учет.

Другими словами, принимающая сторона (работодатель и лицо, прописывающее его у себя дома) должна отправить в органы, осуществляющие миграционный учет, заполненную форму уведомления о прибытии иностранного гражданина, и тем самым проинформировать их о его прибытии, причем, не позднее суток.

Поэтому желательно сразу по приезду ехать не к родственникам, а с принимающей стороной в миграционные центры, чтобы как можно быстрее встать на учет. Основанием для постановки иностранца на учет по месту пребывания является получение органом главного управления по вопросам миграции МВД уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Подтверждением постановки мигранта на миграционный учет является отрывная часть бланка Уведомления с отметкой о приеме уведомления.

- Не думаете ли вы, что такой порядок может быть очередным поводом подчистить ряды трудовых мигрантов, то есть неугодных снова депортируют, а в других случаях – будут снова процветать коррупционные схемы?

- Я так не думаю. Ведь указ о регистрации по месту пребывания касается не только трудовых мигрантов из Таджикистана, но и всех иностранцев, в том числе командированных, туристов, студентов в определенный период времени.

- Кстати, о студентах, которые как раз в этот период едут сдавать экзамены, чтобы поступить в вузы Москвы или Санкт-Петербурга, что им делать, ведь устроиться в общежитие или снять на время квартиру требует времени, а нужно зарегистрироваться за 24 часа?

- Пока нам ничего неизвестно о механизме реализации этого указа, какая категория лиц попадает туда, какие должны будут предприняты меры административного наказания, кто может быть оштрафован, сумма штрафа и т.д. - в данном указе не прописана. Но в федеральном законе «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» указано, что за нарушение законодательства предусмотрен штраф. Скорее всего, если факт нарушения миграционного законодательства за время действия указа выявится, то в отношении его будут применены такие меры, как задержание, разбирательство, выяснение личности, а потом уже если не будут учтены смягчающие обстоятельства, то грозит штраф, и выдворение.

Где встать на миграционный учет?

При регистрации иностранного гражданина и постановке его на учет по месту пребывания, принимающей стороной могут являться, как граждане России, так и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане или лица без гражданства (имеющие вид на жительство). А также юридические лица, их филиалы или представительства, у которых иностранный гражданин фактически проживает (находится) либо работает.

При поселении иностранного гражданина в гостиницу, принимающей стороной является администрация гостиницы, которая в течение одних суток уведомляет территориальный орган по вопросам миграции МВД о прибытии иностранного гражданина, а также выполняет все необходимые действия, связанные с учетом иностранных граждан и несет ответственность за соблюдением установленных правил пребывания. Другими словами, выступить в качестве принимающей стороны и поставить иностранного гражданина на миграционный учет может любой из приведенного списка.

Уже сейчас на некоторых правовых сайтах можно увидеть такое объявление, что в связи с проведением матчей Кубка конфедераций FIFA- 2017 изменены правила постановки на миграционный учет иностранцев. Чтобы «быстро оформить регистрацию, потратить минимальное количество вашего времени и получить легальные документы», иностранцам предлагают получить «консультации ведущих специалистов компании или помощь в оформлении всех необходимых документов». Будьте готовы и к таким предложениям.

По всем вопросам граждане РТ могут обращаться по следующим телефонам:

- Миграционная служба: 225 05 81; 225 07 19.

- Представительство миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения РТ в РФ: 44 (640) 19 51; 44 (640) 91 99; +7 495 967 98 44; +7926 255 09 27; +7968 399 0404; (Москва)

+7 964 373 75 01; (Санкт-Петербург),

+7 906 329 28 28 (Казань),

+7 967 326 68 43; (Сочи).