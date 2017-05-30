В Узбекистане киноактриса и певица Дильфуза Исмаилова посвятила песню «Пусть будет здоров, султан этой красивой земли» президенту Шавкату Мирзиёеву, сообщает CA-News.

Дильфуза Исмаилова рассказала, что автором текста и музыки песни являются поэт Тахир Мухаммад и композитор Рустам Тулашов. По ее словам, песня была создана в декабре 2016 года, после избрания Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана. По словам певицы, эта песня была создана «по велению сердца».

«Мы с поэтом Тахиром Мухаммадом восхитились, видя, какие благие дела делает наш президент Шавкат-ака, и начали работу над этой песней. Тахиржан написал красивый текст, а музыку – композитор Рустам Тулашов. Мы записали эту песню в декабре, в январе – доработали, сняли клип и отдали телеканалам», – сказала Исмаилова.

Член Союза композиторов Узбекистана, музыковед Равшанбек Матжонов отметил, что при Каримове создание хвалебных песен не поощрялось, некоторых певцов за это даже наказывали.

«В эфире основных телеканалов и в репертуаре официальных музыкальных мероприятий не было хвалебных песен. Мурад Мухаммад Дуст, который являлся в свое время пресс-секретарем президента Узбекистана, а затем государственный советник Хайриддин Султанов запретили артистам выступать с такими песнями. Певцы-любители, конечно же, пели такие песни, но их никогда не пускали на большую сцену», - сказал Матжонов.