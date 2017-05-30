На Таджикистан надвигаются сильные западные ветра и пыльная буря. Вторжение бури на территорию республики синоптики прогнозируют уже сегодня вечером.

«Местами усиление западного ветра доостигнет 21-26 м/с, сопровождаться это будет пыльной бурей и мглой», - сообщает Агентство по гидрометеорологии Таджикистана.

Синоптики отмечают, что вторжение пыльной бури с территории Афганистана в это время года является характерным для Таджикистана. В народе называют это "афганцем".

Ожидается, что неустойчивая погода в стране продлится до конца недели.

В ближайшие два дня не исключены кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Прогнозируется понижение дневной температуры воздуха на 8-10 градусов.

«В связи с ожидаемыми кратковременными ливневыми дождями, в реках ожидается повышение уровня воды, возможен размыв берегов. 30-31 мая в горных и предгорных районах селеопасно», - предупреждают синоптики.