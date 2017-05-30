Министерство иностранных дел Узбекистана провело опрос среди зарубежных инвесторов, бизнесменов и экспертов авторитетных финансовых учреждений в целях выявления основных причин сохраняющегося низкого уровня зарубежного инвестирования в экономику страны.

По словам министра иностранных дел Абдулазиза Камилова, который выступил на пленарном заседании Олий Мажлиса, представители зарубежного бизнес-сообщества назвали ряд факторов и условий, сдерживающих приток инвестиций в Узбекистан, сообщает Подробно.uz.

Среди них: проблемы конвертации валюты и репатриации прибыли; несовершенство банковско-кредитной системы; слабая защищенность прав инвесторов и недостаточно эффективная судебная система; административно-бюрократические барьеры (многие зарубежные компании недовольны процедурой получения лицензий и разрешений при осуществлении деятельности); низкие инвестиционные рейтинги.

Он также сообщил, что по итогам всестороннего изучения предложений и рекомендаций зарубежных инвесторов на рассмотрение президента внесен проект Государственной программы первоочередных мер по дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата, стимулированию привлечения иностранных инвестиций и современных технологий в отрасли экономики и регионы страны.

Камилов выступил с предложением утвердить разработанную совместно с причастными министерствами и ведомствами Стратегию внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.