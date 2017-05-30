АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 МАЯ 2017 ГОДА

- С 30 мая по 1 июня на территории двух военных полигонов Хатлонского гарнизона Таджикистана – «Харбмайдон» и «Ляур» - пройдет активная фаза международных учений «Антитеррор – 2017». Это первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества.

- В 11:00 часов в гостинице «Хаятт Ридженси Душанбе» (конференц-зал «Брюссель») состоится предматчевая пресс-конференция накануне матча заключительного тура группового этапа Кубка АФК-2017 в квартете «D» между клубами «Истиклол» (Таджикистан) и «Алтын Асыр».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 МАЯ

1931 - ЦИК И СНК Таджикской ССР приняли постановление «О ликвидации неграмотности среди взрослого населения Таджикской ССР».

1943 – Совет народных комиссаров и ЦК КП (б) Таджикистана постановили организовать «Фронтовой театр Таджикской ССР» для облуживания частей действующей Советской Армии.

2003 - В Душанбе с ознакомительным визитом побывал председатель «Сорос инвестмент фанд» Джордж Сорос.

2007 - Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ принял закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в РТ».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 МАЯ

1920 – Родился доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Таджикистана, профессор Максуд Шукуров.

1936-1985 – Родился певец Барот Яхши.

1939 – Родился актер театра Амирхайдар Давлатов.

1940 – Родился писатель Махкам Пулодов.

1957 – Родился литературовед Абдували Давронов.

1972 – Родился кинорежиссер Умедшох Мирзоширинов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 13-18 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные, грозы, пыльная буря и мгла. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 21-26 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, кратковременные дожди, по Западу ГБАО местами сильные. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по Западу ГБАО ночью 9-14 тепла, днем 18-23 тепла, по Востоку ГБАО ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные, грозы, мгла. Ветер западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 14-19 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 27-29 тепла.

По Курган-тюбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 31-33 тепла.

По Кулябу – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 30-32 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 28-30 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 27-29 тепла.