На востоке Москвы дерево упало на девушку. Пострадавшая находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщает life.ru.

На столицу России сегодня обрушился ураган: сильный порывистый ветер валит деревья и сносит кровлю с крыш жилых домов.

Настоящая буря поднялась в Москве днем 29 мая. Непогода сопровождается дождем, грозами и сильным порывистым ветром до 22 метров в секунду.

В разных районах столицы России сообщают об инцидентах, связанных с ураганом.

К этому часу известно о нескольких пострадавших, получивших травмы в результате урагана. В том числе среди пострадавших дети. сообщает телеканал Царь-град.

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В Сети начали появляться первые видеозаписи, на которых запечатлены последствия случившегося. "В районе станции метро "Третьяковская" с крыши здания сорвало металлическую обшивку кровли, которая упала на улицу", – сообщает очевидец в социальной сети Twitter, пишут Дни.ру.

Многие жители столицы сообщают о поваленных деревьях. Москвичей просят убрать автомобили с улиц, чтобы избежать нежелательных повреждений. "За пять минут повалено два дерева, одно – с корнем", – пишет свидетель происшествия.

Между тем сильный ветер сорвал вывеску со здания Союза журналистов РФ.

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Важная новость для тех, кто сегодня собирался во Внуково. Из-за поваленного на пути "Аэроэкспресса" дерева произошел сбой в движении поездов, сообщает life.ru.

Экстренное предупреждение из-за бушующего шторма будет действовать в Москве до утра 30 мая. Сотрудники МЧС просят жителей столицы быть осторожными на улице и при необходимости оказывать помощь пожилым людям и пострадавшим.

Из-за грозы в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности.