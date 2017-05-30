Накануне священного месяца Рамазан столичные власти пообещали, что цены на продукты питания первой необходимости расти не будут. Наш обзор показал, что выросли они (в некоторых случаях) аж в два раза. Такой обзор мы будем делать еженедельно – по понедельникам в течение всего месяца и, в итоге, увидим, насколько дорожала (или дешевела) наша жизнь во время поста.

Отметим, что цены в регионах республики сильно разнятся, поэтому мы указываем только столичные цены, принимая во внимание, что сам по себе Душанбе является «импортером» сельскохозяйственного продовольствия.