Антикоррупционное ведомство Таджикистана объявило конкурс на свободные вакансии. Зарплату специалистам предлагают от 628 до 919 сомони.

На официальном сайте антикоррупционного ведомства Таджикистана сообщается, что желающие принять участие в конкурсе на замещение должностей начальника медицинской части, главного инспектора и следователей различных управлений и отделов антикоррупционного ведомства страны должны подать свои документы не позднее 15 июня.

Кандидаты на должности обязаны иметь высшее образование и стаж работы, знание иностранных языков приветствуется.

Ежемесячная заработная плата начальника медицинской части составит 919 сомони (104 доллара по курсу Нацбанка на 30 мая $1 = 8,82 сомоним), главного инспектора 859 сомони (97 долларов) и следователя 628 сомони (71 доллар).