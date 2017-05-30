Сегодня утром на улице, где расположен Телецентр, проходила "репетиция" завтрашних учений.

В рамках стартовавших 30 мая в Таджикистане международных учений «Антитеррор – 2017» завтра в первой половине дня в Душанбе будут отработаны вопросы взаимодействия подразделений спецназа Таджикистана и России по освобождению захваченного террористами телевизионного центра в столице РТ.

Уже сегодня в районе телецентра в Душанбе идет активная фаза подготовки к завтрашним учениям.

В соцсети Фейсбук в группе «Мы – таджикистанцы» люди пишут о том, что на улице, где расположен телецентр и киностудия, а также торговый центр «Душанбе-Мол» («Ашан»), с утра было скопление техники и солдат, были слышны выстрелы и виден дым.

Фото очевидцев

В ходе антитеррористических учений, который стартовали сегодня на территории двух военных полигонов Хатлонского гарнизона – «Харбмайдон» и «Ляур» задействованы около 2 тыс. солдат и офицеров российской армии, свыше трех тысяч военнослужащих Таджикистана, более 400 единиц боевой авиации, бронетехники, артиллерии.

Это первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества.

По легенде учений, представители силовых структур Таджикистана и российские военнослужащие на вышеназванных полигонах отработают вопросы ликвидации просочившихся на территорию Таджикистана из Афганистана вооруженных групп международных террористов, освобождения захваченных террористами заложников из числа мирных граждан, стратегических объектов правительства Таджикистана, объектов энергетики, транспорта, сообщил «АП» источник в силовом блоке правительства республики.

За ходом учений наблюдают делегации стран-участниц Антитеррористического центра СНГ – России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Беларуси и Узбекистана, а также представители уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ.