Граждане Таджикистана в результате сильнейшего урагана в Москве, по предварительным данным, не пострадали. По последним данным, обнародованным Следкомитетом России, в результате разгула стихии в Москве и Подмосковье погибли 14 человек.

"О пострадавших среди наших граждан информация к нам не поступала. Мы отправили запрос в МЧС РФ, ждем ответа", - сообщил "АП" паресс-секретарь посольства Таджикистана в России Сарвар Бахти.

По данным Интерфакса, в результате урагана в Москве и Московской области, по данным на утро 30 мая, погибли 14 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В Москве, по данным СК, погибли 11 человек, еще трое — в Подмосковье.

Среди погибших – 11-летний ребенок. Люди не успели укрыться от падавших на них деревьев и конструкций. Так, в районе площади Д. Неру и на ВВЦ людей придавило упавшими деревьями, а на Кировоградской улице мужчину придавило остановкой общественного транспорта.

По предварительным данным, сейчас более 100 человек находятся в больницах, состояние восьми из них врачи оценивали как тяжелое. Среди раненых есть и 22 ребенка.

На Москву 29 мая обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду. Он повалил сотни деревьев. Пока таких в Москве более 400, их подсчет продолжается. В районе МГУ рухнули 60-летние ели.

Медуза сообщает, что ураган повалил рекламные щиты и остановки общественного транспорта, срывал с крыш кровлю и телевизионные антенны. В городе Люберцы упал башенный кран, в Жулебино сорвало укрытие теннисного корта, на Новорижском шоссерухнула пирамида — башня Голода. В Подмосковье без электричестваостались более семи тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянинсообщил, что в городе упали «несколько сотен деревьев».

Общественный транспорт ходил с перебоями до конца дня — из-за оборванных во многих местах проводов.

Пострадало имущество граждан, в основном это припаркованные автомобили. Повреждения связаны с падением веток деревьев, предметов, разбитыми стеклами. В страховые компании уже поступили сотни обращений от владельцев автомобилей. Сумму ущерба оценить пока невозможно.

В результате предыдущего подобного стихийного бедствия в Москве — урагана в 1998 году — погибли девять человек.