Прошедший зимний и ранний весенний сезон текущего 2017 года в Таджикистане характеризовался невероятно обильным выпадением снега. Большая водность рек в 2017 году подарит нижележащим странам 7,0 куб. км дополнительной воды, прогнозирует таджикский инженер Камолидин Сирожидинов.

- Снежный покров оказывает огромное влияние на климат, рельеф, гидрологические и почвообразовательные процессы, жизнь растений и животных. Гидрологическое изучение текущего снежного покрова имеет большое национальное и региональное значение, позволяет более рационально планировать и использовать водные ресурсы рек, предотвращать катастрофы, связанные с пиковыми паводками, - говорит он. - Так вот, по сведениям Агентства по гидрометеорологии, которое ведет наблюдения над высотой, плотностью, продолжительностью залегания, снеговые запасы по состоянию на 15 апреля составляли 160-165% от нормы в 100%. Снежный покров питает все ледники и многие реки во время таяния, усиливает овражную эрозию. Запасы скопившегося за зиму снега и характер снеготаяния предопределяют размеры нынешнего половодья.

С наступление теплых майских дней, стаяли выпавшие за зиму снега в долинах рек, предгорьях и в горах до высоты 2500 метров над уровнем моря. Весенние талые воды пропущены по руслам рек до внешних границ Таджикистана без особых отрицательных последствий.

Вместе с тем, по словам специалиста, выше 2500 метров до сих пор лежит снег. А это около 70 тысяч квадратных километров покрытой снегом площади или же почти половина территории страны (за исключением Восточного Памира, где высота снежного покрова была очень малой, и едва достигало 10 см). Толщина снега от 0,8 м до 3,0 м (высота снежного покрова зависит от высоты местности).

В результате всестороннего анализа распределения покрова, специалист подсчитал осредненную высоту.

- Средняя высота устойчивого снежного покрова на этой территории ныне оказалось равной - 1,54 м. Объем снега по состоянию на начало лета- 107,8 куб. км, - говорит Сирожидинов.

По его словам, от запасов воды в снеге также (помимо ледникового питания) зависит величина стока рек.

- При плотности зимнего, сухого снега 0,35 г/куб.см, и большой теплопроводности, один куб. м снежного покрова при таянии дает 350 литров или 0,35 куб. м воды. Следовательно, 107,8 куб.км снега дает 37,7 куб.км воды. Если, средний за многолетний период снеговой сток рек за период летнего половодья составляет 23,2 куб.км, то 37,7 куб. км. является выше нормы на 14,5 куб.км., - говорит он и при этом отмечает, что, конечно, не весь этот дополнительный объем стекает в реки поверхностным стоком. Часть, порядка 20% испаряется, часть (30%) образует подземный сток, порядка 2,0% остается нестаянными в виде высокогорных снежников и ледников, фирновых полей.

И только 48% или 7 куб.км образуется дополнительного поверхностного стока.

- А это по мерилам ЦА региона «океан» непривычной, избыточной воды. Это подарок природы нижележащим странам, который не потребовал дополнительных капиталовложений с их стороны, - говорит инженер.

Половодье несет и угрозы

Если в обычный средний по водности год в пределах Таджикистана формировался 52,2 куб.км воды, то в нынешнем году, по словам специалиста, этот объем превысит 59 куб.км, то есть отчетливо прослеживается многоводный год, с обеспеченностью 5% (при повторяемости один раз в 20 лет, то есть такой больший сток может быть в течение 5 лет из 100).

- Впредь, талые воды будут являться основным источником питания рек, и изменения в режиме рек будут происходить с каждым метром их пути день ото дня, из месяца в месяц до конца гидрологического года, - говорит Сирожидинов.

Таков долгосрочный водный гидрологический прогноз (июнь-сентябрь) объема летнего половодья с возможными критическими пиковыми паводками на основных реках Таджикистана. По словам специалиста, данный прогноз может быть использован для гидроэнергетики (приток воды в водохранилища гидроэлектростанций) и для ирригации (прогноз стока рек за период вегетации растений) и для других нужд.

- В заключении следует напомнить нам всем о том, что половодья и паводки могут быть причиной очень сильных наводнений, - вместе с тем отмечает инженер. - Когда талые (снеговые и ледниковые) и возможные дождевые воды переполняют русла, реки выходят из берегов и затопляют прилегающую местность. Тут возникает очевидная опасность для населения. Взбунтовавшиеся потоки обладают огромной разрушительной силой. Они могут, привести к оползням берегов, разрушению дорог, могут снести жилища, выкорчевать деревья, уничтожить посевы. История знает немало примеров, когда пиковые паводки в купе с селевыми потоками на реках Таджикистана охватывали целые кишлаки и вызывали бедствия в общенациональных масштабах.

Поэтому специалист рекомендует соответствующим ведомствам в текущие месяцы пристально наблюдать за поведением рек.