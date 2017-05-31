24-25 мая 2017 г состоялась ознакомительная поездка Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Таджикистан в районы Темурмалик и Восе, Хатлонской области в рамках проекта «Улучшение благосостояния сельского населения в 9 районах Республики Таджикистан». Региональный офис ПРООН в городе Куляб принял гостей достойно.

С деятельностью проекта в этом регионе ознакомился и корреспондент «Азия-Плюс».

Проект «Улучшение благосостояния сельского населения в 9 районах Республики Таджикистан» финансируется правительством Российской Федерации и реализуется ПРООН в Таджикистане в тесном сотрудничестве с Министерством экономического развития и торговли РТ и другими партнерами национального уровня, в том числе властями на местном уровне, представителями частного сектора и гражданского общества.

Asia-Plus

В Кулябском регионе, где проектом охвачено два района – Восе и Темурмалик, основное население занимается выращиванием хлопка, зерновых культур, садоводством и животноводством.

Свежие овощи круглый год в торговых точках Восейского района

На открытии производственно-демонстрационной теплицы в селе Чордара джамоата Тугарак Восейского района приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, Страновой Директор ПРООН в Таджикистане Ян Харфст, заместитель председателя Хатлонской области Раджабали Раджабов, председатель Восейского района Мусо Гаффурзода Зариф и другие.

Asia-Plus

Теплица построена в дехканско-фермерском хозяйстве «Бобои Барот». Ее представитель Хайриддин Баротов сообщил, что идея создать в Восейском районе такую теплицу возникла давно. «Мы предложили свой проект в ПРООН и наша инициатива была поддержана», - говорит Баротов.

Производственно-демонстрационная теплица построена в целях ознакомления сельских жителей с новейшими технологиями. Данный проект способствует эффективному развитию местной экономики и улучшению благосостояния сельского населения, а также содействует в реализации национальных стратегий и программ социально-экономического развития области и района.

Asia-Plus

«Мы очень рады, что в торговых точках Восейского района появились выращенные в тепличном хозяйстве помидоры и огурцы, которые обеспечивают более 7 тысяч жителей сельской местности джамоата Тугарак Восейского района. В настоящее время 8 человек трудоустроены в этой теплице, и мы надеемся, что в будущем многие дехканские хозяйства будут применять данную технологию, которая сможет повысить уровень трудоустройства в джамоате» - отметил Мусо Гаффурзода, председатель Восейского района.

В данной теплице установлена автоматизированная система водоснабжения, отопления и система капельного орошения, внедрена технология выращивания сельхозпродуктов. Население джамоата ознакомилась с техникой содержания теплицы и выращивания сельхозпродуктов, некоторые представители других фермерских хозяйств уже прошли здесь обучение.

Asia-Plus

Работница дехканского хозяйства, жительница кишлака Чордара Мухаббат Тагоева поделилась своими впечатлениями о работе в современной теплице. По ее словам, она не помнит, что когда-либо здесь была подобная теплица и работа с постоянной оплатой. «Мы уже третий месяц получаем зарплату. Раньше мы работали на хлопковых полях, но там и оплата ниже, и работа была сезонной. Кроме того, многие здесь учатся тому, как организовать свои собственные теплицы. Это очень полезно», - говорит Мухаббат Тагоева.

Майрамби Нуралиева, глава женщин ДФХ «Бобои Барот», довольна тем, что работу в теплице нашли многие безработные женщины джамоата Тугарак.

Asia-Plus

«После того как появились первые овощи из теплицы, сельхозпродукция на рынке стала доступнее для населения. За счет полученной прибыли мы намерены построить еще две такие же теплицы, и соответственно увеличить число рабочих мест», - добавила представитель дехканского хозяйства.

Возрождение адрасткачества

Профессионально-технический лицей (ранее училище) был открыт в Восейском районе еще в 1970 году. За время существования здесь уделялось лишь незначительное внимание обучению женщин профессиональным навыкам, которые востребованы на рынке труда.

Asia-Plus

В последнее десятилетие женщины проходили обучение только швейному и бухгалтерскому делу.

Asia-Plus

Для реализации национальной программы по возрождению адрасткачества ИОГВ Хатлонской область вышел с предложением по созданию и оснащению класса по адрасткачеству. Данная инициатива была поддержана проектом

Asia-Plus

В рамках проекта был восстановлен и оснащён необходимым оборудованием класс по адрасткачеству и в программу обучения внедрён новый курс. Первая группа из 15 девушек и женщин были обучены навыкам адрасткачества и еще 18 проходят обучение. Класс полностью передан на баланс профессионально-технического лицея.

Мини машинно-тракторная станция при фермерском хозяйстве

Ограниченный доступ к сельскохозяйственным машинам и механизмам является основной проблемой в сельской местности. Не все дехканские хозяйства в состоянии самостоятельно приобрести сельхозмашины и механизмы для своевременной обработки земель. Из-за нехватки техники фермеры вынуждены платить высокую цену для аренды сельхозмашин. По мнению специалистов, в решении этой проблемы помогло бы объединение фермеров в одну ассоциацию.

Asia-Plus

В Темурмаликском районе было решено создать малую машинно-тракторную станцию (МТС) при ассоциации дехканско-фермерского хозяйства «Бародарон-2016».

Имониддин Аслзода, Председатель Темурмаликского района, говорит, что инициатива, которая реализуется ПРООН при финансовой поддержке Российской Федерации, позитивно влияет на развитие местной экономики и улучшение благосостояния населения.

Asia-Plus

По его словам, в рамках проекта в Темурмалике выполнены и выполняются следующие под-проекты: разработана Программы социально–экономического развития района (ПРР) на 2016-2020 гг, повышен потенциал и оснащен техникой консультативный Совета при председателе района по улучшению предпринимательства и инвестиционного климата, разработан Инвестиционный путеводитель по привлечению инвестиций для Темурмаликского района, население получило доступ к микрокредитам с льготной ставкой для начала, или расширения бизнеса.

Кроме того, представители дехканских хозяйств Темурмаликского района совместно с предпринимателями Исфаринского района прошли обучение по переработке фруктов и сухофруктов.

Asia-Plus

В джамоате Совет Темурмаликского района, по словам Имониддина Аслзода, также были созданы производственный мини-цех по производству адраса, малая машинно-тракторная станция, построены две производственно–демонстративные теплицы. В джамоате Танобчи был улучшен доступ сельского населения к ирригационной воде путем закупки экскаватора-погрузчика для лучшего содержания и ремонта ирригационного канала.

Подготовка собственных профессиональных кадров

В Темурмаликском районе действует отдел Агентства труда, миграции и занятости населения, где могут пройти обучение или переобучение жители района.

Asia-Plus

С момента функционирования отдел проводит краткосрочные курсы по компьютерным навыкам, шитью, кулинарии, парикмахерским и кондитерским услугам, вышивке чакана и языковые курсы по русскому и английскому языкам среди безработных.

«Газо- электросварка является одной из востребованных специальностей в регионе, но из-за отсутствия средств и оборудования Агентство не имел возможности организовать этот курс. По запросу местного руководства был восстановлен и оснащён класс по газо- электросварочному делу в рамках проекта «Улучшение благосостояния сельского населения в 9 районах Республики Таджикистан» финансируемый правительством Российской Федерации», - рассказывает С. Мирзоев, глава отдела Агентства.

Asia-Plus

После того, как был восстановлен и оснащен класс, 21 безработный житель района был обучен навыкам газо- электросварки , и большинство из них в последующем нашли себе работу. В данный момент обучаются еще 20 человек.

В Восейском и Темурмаликском районах реализованы или находятся на стадии реализации более 10 инициатив, направленных на разрешение первостепенных проблем сельского населения в рамках проекта.

Asia-Plus

Проект «Улучшение благосостояния сельского населения в 9 районах Республики Таджикистан» направлен на решение социально-экономических вопросов, которые способствуют улучшению жизни населения, исходя из приоритетов на национальном и местном уровнях. Проект содействует местным органам власти в эффективном планировании и мониторинге социально-экономического развития районов, посредством разработки и обновления программ развития районов и реализации около 50 приоритетных инициатив, вытекающих из этих программ. Проект способствует улучшению эффективности производителей и переработчиков сельскохозяйственных товаров и способствует повышению занятости и развитию бизнеса в девяти наиболее уязвимых районах Таджикистана, с учетом их социальных и экономических потребностей. Также особое внимание уделяется вопросам, касающимся поддержки сельского хозяйства и переработчиков, поддержки предпринимателей и т.д.

Целевые районы: Восе, Темурмалик Хатлонской области, Айни, Пенджикент, Исфара, Истаравшан Согдийской области, Рашт, Джиргаталь и Таджикабад районы республиканского подчинения.