Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, первый с момента избрания Трампа президентом США, 15 ноября 2016 года.

Президент США Дональд Трамп сообщает номер своего личного мобильного телефона лидерам других государств и призывает их звонить ему в обход обычного для таких случаев протокола. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме, пожелавшие остаться неназванными.

Так, по данным собеседников агентства, номер личного телефона Трампа уже получили: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Предложением звонить напрямую, сообщили источники, пока воспользовался только Джастин Трюдо.

Макрон и Трамп, рассказал AP источник в правительстве Франции, обменялись номерами личных телефонов. Планирует ли президент Франции использовать этот канал для общения с Трампом, собеседник агентства не уточнил.

Решение Трампа давать номер личного телефона лидерам других государств, отмечает агентство, нарушает дипломатический протокол, а также заставляет беспокоиться о безопасности и секретности переговоров президента и главнокомандующего.

«Если вы говорите по открытой линии, то это — открытая линия, что означает, что те, кто могут отслеживать такие разговоры будут это делать», — заявил бывший консультант Пентагона и Совета национальной безопасности Дерек Чоллет (англ.яз.). ASSOCIATED PRESS

Несколько недель назад Трампа упрекнули в нарушении протокола при проведении встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. В частности, недовольство вызвал тот факт, что на встрече присутствовал только фотограф с российской стороны. Также выяснилось, что Трамп поделился с Лавровым данными о планах теракта «Исламского государства», полученными от разведки Израиля.