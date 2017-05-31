АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- В Душанбинском амфитеатре состоится комплексное мероприятие в честь Дня защиты детей. Начало в 8:00. Юным зрителям будут представлены конкурсы и культурная программа.

- В День защиты детей в столичном торговом центре «Душанбе-молл» («Ашан») пройдет шоу-программа для детишек.

- На юге Таджикистана в рамках учений «Антьитеррор-2017» на полигоне «Харб- Майдон» состоится совместная войсковая операция Министерства обороны, Национальной гвардии Республики Таджикистан и Вооруженных сил Российской Федерации по блокированию и уничтожению бандформирования, прорвавшегося через границу Республики Таджикистан. После учений пройдет заседание Научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ.

- С 1 июня по 12 июля в городах Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи для иностранных граждан и лиц без гражданства установлен срок регистрации по месту пребывания в течение 1 суток.

- В столичном «Вефа-центре» состоится тренинг коуча Джона Кинга, который проводил консультации бизнесменам из списка Forbes, а теперь проведёт интерактивную лекцию «Адаптивный кейс-менеджмент. Перспективы Таджикистана» в Душанбе. Начало в 13:00.

- Компания «Молочная радость» в честь Дня защиты детей подведет итоги конкурса «Смешные фотографии детей».

- В Сочи продолжатся матчи международного турнира по футболу среди юношей, в котором принимает участие и команда Таджикистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 ИЮНЯ

Международный день защиты детей.

1862 - На всей территории США запрещено рабство.

2009 - Президент Таджикистана подписал Указ «О праздновании дня рождения Мавлоно Джалолиддини Балхи», который будет отмечаться в РТ ежегодно 30 сентября;

2011 - Парламент одобрил законопроект «О Счётной палате Республики Таджикистан»;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 ИЮНЯ

1916-1989 – Родился государственный деятель, политик Турсун Ульджабаев.

1932 – Родился доктор философских наук Абдулло Рахимов.

1935 – Родился актер и режиссер театра Турахон Ахмадхонов.

1935 – Родился ученый-аграрий, заслуженный деятель науки Таджикистана академик Бобо Сангинов.

1937 – Родился писатель Раджабали Роги.

1940 – Родился режиссер театра Ислом Саломов.

1957-2007 – Родился писатель Саид Гоиб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков, местами сохранится мгла. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 32-34 тепла.

По Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 35-37 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 22-24 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 32-34 тепла.