Посол Ирана в Афганистане получил ранения в результате взрыва в Кабуле рядом с президентским дворцом и посольствами Германии и Ирана, который прогремел сегодня утром. Об этом сообщает новостной портал Erem News ссылкой на иранскую газету «Иатимад», пишет РБК.
Иранский посол Момаммат Реда Бархами получил серьезные ранения, остальные дипломаты и другие сотрудники посольства не пострадали.
Издание также сообщает, что взрывная волна повредила здания представительства радио и телевидения Ирана и государственного информагентства ИРНА.
Граждане Таджикистана, по предварительной информации МИД Таджикистана, в результате этого взрыва не пострадали, сообщили "АП" в департаменте информации внешнеполитического ведомства РТ.
Посол Таджикистана в Афганистане Шарофиддин Имомов в телефонной беседе с "Озоди" сообщил, что взрыв произошел примерно в километре от посольства Таджикистана. “Это был очень мощный взрыв”, - заметил таджикский дипломат.
По информации посла, который находится в постоянном контакте с властями Афганистана, в списках жертв взрыва граждане Таджикистана не значатся.
Взрыв прогремел в утренний час пик 31 мая в дипломатическом квартале афганской столицы, в 100 метрах от иранского диппредставительства в Кабуле.
по последним данным, всего в результате взрыва погибли 90 человек, более 380 — пострадали.
Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
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