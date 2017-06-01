Россия объявила пятерых сотрудников молдавской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию страны в трехдневный срок, говорится в заявлении на сайте МИД России.

В российском МИД надеются, что в Кишинёве «осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении России и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнёрства и взаимного доверия».

РИА Новости сообщает, что 31 мая советник-посланник посольства Молдавии был приглашен в российское министерство иностранных дел, где ему вручили соответствующую ноту.

В ней говорится о высылке дипломатов как ответной мере на аналогичные действия Кишинева в отношении пяти российских дипломатов.

Комментируя решение Москвы, президент Молдавии Игорь Додон заявил, что "отношения двух стран за 25 лет еще не находились на таком краю пропасти, как сейчас". Он выразил надежду, что других ответных мер со стороны России не последует, признав, что это будет зависеть в первую очередь от Кишинева.

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов persona non grata, сообщает РИА Новости.

Как заявил премьер Молдавии Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом президент республики Додон осудил действия правительства. В Москве подобный шаг назвали прямой провокацией отдельных сил Молдавии против курса президента и пообещали адекватно ответить на действия Кишинева. Ответили.