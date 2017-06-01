Накануне священного месяца Рамазан власти пообещали, что цены на продукты питания первой необходимости расти не будут. Однако в первый же день поста они просто взлетели. Мы прошлись по базарам и узнали, что контролировать рынок просто невозможно.

Душанбе. Хочешь продавать - получай ценник

В первые три дня поста цены выросли на некоторые продукты питания аж в два раза. Мы сообщали об этом на сайте «АП», и уже через день, не дождавшись от продавцов понимания, мэрия пошла на жесткие меры.

Уже во вторник на столичном рынке «Шохмансур», например, на всех прилавках с овощами были вывешены одинаковые ценники: лук крупный – 2 сомони, мельче – 1,80. Картошка крупная - 4,50 сомони, мелкая – 3.

- Всю картошку, лук привезло руководство рынка, - рассказывает продавец Сухроб. – Установили цену и предложили продавать по этим ценам. Можно привозить и самим, но продавать нужно будет по этим ценам.

По словам покупателей, цены во вторник еще не снизились, но больше и не повысились.

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- Неужели нельзя было самим предпринимателям реализовывать продукты по этим ценам, обязательно нужно заставлять? - вопрошает женщина, стоящая в очереди за картошкой.

Говядина на этом рынке стоит 36 сомони, баранина - что удивительно - 35 сомони.

- Сейчас лето, жара, спрос на баранину невысок, - объяснил продавец.

Немного высокие цены на казахстанскую муку: 3,60 за 1 кг - и на болгарский перец: 12-14 за кг.

В остальном цены на продукты остались прежними: масло растительное рафинированное «Олейна» - 60 сомони за 5 литров, сахар-песок – 7-7,5 с., помидоры – 5-6 с., молоко – 4 сомони за литр, яйца – 18-22 за ячейку (30 штук).

Руководитель отдела торговли и запаса рынка «Шохмансур» Сайвали Сабзаев пообещал, что они постараются удержать цены на этом рынке в течение всего месяца Рамазан.

Говядина на рынке «Шохмансур» стоит 36 сомони, баранина - что удивительно - 35 сомони. Asia-Plus

Курган-Тюбе. Продукты «уходят», цены повышаются?

29 мая мы посетили центральный рынок Курган-Тюбе - «Фаровон - Кургонтеппа». Цены здесь выросли на картошку (с 3 до 5 сомони), мясо (с 33 до 36), помидоры (с 3 до 6) и огурцы (с 1 до 1,5-2 сомони).

Цены на сахар, муку, растительное масло остались прежними: килограмм сахара стоит 7-7,5 сомони, мука – 155-160 сомони за мешок (50 кг).

Причину роста цен на рынках местные жители видят в дефиците.

- Я почти каждый день бываю на оптовом рынке и там вижу, как приезжие предприниматели из Душанбе, Согда и Бадахшана в машины загружают картошку, помидоры, особо не торгуясь с дехканами. А здесь, как говорят местные торговцы, этих продуктов становится мало. Отсюда, наверное, и рост цен, - объясняет житель Бохтарского района Олим.

В Хороге цены держатся

Хорог стал исключением, здесь повышения местные жители не заметили. На 31 мая цены тут были следующими: картофель - 6 сомони; 1 кг мяса – 29-30; рис - от 12 до 20; лук - 3,5; масло растительное – 12; молоко - 5 сомони за литр; яйца - 90 дирамов за штуку. Помидоры здесь стоят 8 сомони, огурцы - 6, дыня хандалак - 12 сомони.

Цены на продукты питания в Горном Бадахшане зависят от объемов поставок и цен на продукты в Душанбе и других районах страны, откуда сюда и поставляется товар. Местные хозяйства обеспечивают рынки только молоком, мясом и зеленью.

Чуть позже, в конце июня - начале июля, будут и свои фрукты и овощи.

Разница в ценах в других районах ГБАО составляет от 30 до 50 дирамов.

Администрация столичного рынка "Шохмансур" ежедневно вывешивает цены на товары. Asia-Plus

В Худжанде дорожает мясо

На главном продуктовом рынке Худжанда «Панджшанбе» цены пока выросли разве что на мясо и картошку.

- Ну, это потому, что мы любим жаркое, - шутит продавец мяса. – А так как большую часть мяса и картошки мы привозим из других регионов, то и цена на оптовых рынках высокая.

Так килограмм говядины без костей на рынке сейчас стоит 45 сомони, хотя неделей ранее можно было приобрести такое мясо по 40. Мясо обычного нареза раньше продавали по 32 сомони за кг, сейчас – по 35. Цена на кг картошки - 5-6 сомони, тогда как ранее ее продавали по 4.

А вот остальные продукты питания гораздо дешевле, чем в той же столице. Литр молока стоит 3 сомони, яйца – 65-70 дирамов за штуку, сахар – 7 сомони, литр растительного масла «Маслёна» - 11, хлопковое масло – 48 с. за 5 литров. Огурцы здесь продают по 1,5 сомони, абрикосы - по 5 сомони, а 1 кг муки стоит 3 сомони.

На 1 сомони подорожала морковь (4 - 5) - ну, наверное, это потому, что в Худжанде любят еще и плов.

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В Кулябе работают рыночные отношения

На центральном рынке Куляба, как и в Курган-Тюбе, цены подросли. Если раньше килограмм мяса стоил 32-33 сомони, то теперь – 35-36.

Продавец Суюншо Самаров говорит, что, помимо мяса, из-за роста спроса и уменьшения запасов повысилась цена и на рис.

- Сезон сбора урожая риса был давно, новый еще не наступил. Скорее всего, цена на рис будет подниматься и дальше, еще около месяца, - считает он.

Цены на масло, картофель, лук, морковь, сахар-песок и другие продукты первой необходимости с начала поста также повысились.

- Никто не контролирует цены, кто как хочет, так их и устанавливает, при этом ищут разные оправдания, - возмущается житель Куляба Абдугаффор Шомади. – Ну чем они могут объяснить повышение цены на мясо? Разве скот привозят из других стран? Совесть надо иметь!

Абдураззок Ходжамкулов, завотделом торговли хукумата города, сообщил «АП», что накануне Рамазана все ответственные лица были предупреждены о недопустимости повышения цен.

- Но что поделаешь, спрос населения на некоторые товары первой необходимости вырос - выросли и цены. Например, молоко. В Рамазан многие утром употребляют молочную пищу. Тут уже работают рыночные отношения, - говорит он и поясняет, что, например, с картофелем другая история. – Его вырастили просто мало, а поступления из Пакистана были небольшие.

Содик Джумаев, директор рынка «Саховат» Куляба и председатель «Точикматлубота» района, говорит, что Потребсоюз не может регулировать цены элементарно из-за нехватки денег:

- Если их нет, как можно запастись продуктами?

Стоимость килограмма черешни на рынке в Душанбе. Asia-Plus

Эксперты: Нужны госзакупки

Государство должно воздействовать на цены путем госзакупок и госрезерва, таким путем помогая отечественным производителям при падении цен, закупая их товар, и, наоборот, продавать эти запасы из госрезерва при завышении цен на рынке, считает таджикский экономист.

- То есть идет речь о вмешательстве государства в ценообразование на рынке товаров первой необходимости с максимальным ненарушением законов экономики. Однако на деле у нас просто заставляют продавать по значительно более низкой цене, - отмечает он.

- Спрос рождает предложение, - говорит экономист Самиджан Насирджанов. - Если бороться с повышением цен, а параллельно поднимать курс евро, чтобы увеличить цены на бензин и получить больше прибыли с акцизов, ничего не получится. Если государство хочет низкие цены, нужно этому способствовать.