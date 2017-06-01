31 мая судья Люблинского суда Москвы Марина Васина постановила удалить расследование «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией. Основателя организации Алексея Навального обязали убрать фильм о расследовании с ютьюба и закрыть сайт dimon.navalny.com. Решение стало первой формальной реакцией на материалы Навального и ФБК, касающиеся премьера России Дмитрия Медведева. «Медуза» в цепочке событий вспоминает, как на него раньше отвечали российские официальные органы.

В день публикации по поводу расследования успели высказаться некоторые упоминающиеся в нем люди, а также представители «Единой России» и другие официальные лица. Вот какой была их реакция:

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17 марта (через полмесяца) депутат от КПРФ Валерий Рашкинотправил запросы с просьбой проверить информацию из расследования в МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ.

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4 апреля (через месяц) расследование впервые прокомментировал сам Медведев: «Берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его». Речь Медведева целиком есть тут.

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5 апреля Государственная дума официально отказалась проводить собственное расследование по мотивам сведений, опубликованных Навальным.

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12 апреля (через полтора месяца) Усманов впервые высказалсяпо поводу расследования Навального и сразу подал против него иск о защите чести и достоинства.

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28 апреля (через два месяца) официальные ведомства начали отвечать на депутатский запрос Рашкина. Никаких нарушений они не нашли, а суть ответов сводится к этому:

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18 мая (через два с половиной месяца) Усманов записал видеообращение к Навальному, назвав его лузером и настоящим уголовником. Обмен видеороликами закончился тем, что Усмановобъявил конкурс на лучшую пародию с призами.

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31 мая (через три месяца) суд по иску Усманова постановил удалить из интернета фильм «Он вам не Димон».