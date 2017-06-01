31 мая судья Люблинского суда Москвы Марина Васина постановила удалить расследование «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией. Основателя организации Алексея Навального обязали убрать фильм о расследовании с ютьюба и закрыть сайт dimon.navalny.com. Решение стало первой формальной реакцией на материалы Навального и ФБК, касающиеся премьера России Дмитрия Медведева. «Медуза» в цепочке событий вспоминает, как на него раньше отвечали российские официальные органы.
В день публикации по поводу расследования успели высказаться некоторые упоминающиеся в нем люди, а также представители «Единой России» и другие официальные лица. Вот какой была их реакция:
17 марта (через полмесяца) депутат от КПРФ Валерий Рашкинотправил запросы с просьбой проверить информацию из расследования в МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ.
4 апреля (через месяц) расследование впервые прокомментировал сам Медведев: «Берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его». Речь Медведева целиком есть тут.
5 апреля Государственная дума официально отказалась проводить собственное расследование по мотивам сведений, опубликованных Навальным.
12 апреля (через полтора месяца) Усманов впервые высказалсяпо поводу расследования Навального и сразу подал против него иск о защите чести и достоинства.
28 апреля (через два месяца) официальные ведомства начали отвечать на депутатский запрос Рашкина. Никаких нарушений они не нашли, а суть ответов сводится к этому:
18 мая (через два с половиной месяца) Усманов записал видеообращение к Навальному, назвав его лузером и настоящим уголовником. Обмен видеороликами закончился тем, что Усмановобъявил конкурс на лучшую пародию с призами.
31 мая (через три месяца) суд по иску Усманова постановил удалить из интернета фильм «Он вам не Димон».
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ФБС3 часа назад
Усманов одним своим видом уже вызывает... как бы помягче выразиться... )))
Друзья, чем больше в стране думающих людей, а не ватного стада - тем больше надежд на светлое будущее!!! Не надо нам революций и гражданских войн, просто дайте возможность менять власть не раз в 30 лет, а хотя бы раз в 8 !!! Не дайте превратить себя в ура-патриотов-кремлеботов, как в ролике "Как я победил бедность став патриотом"
Страна заслуживает ту власть, которую имеет!!! Поэтому все в наших руках! И никто кроме нас не виноват в такой жизни!!!
ФБС4 часа назад
"Мы будем дохнуть с голоду, будут пухнуть дети, но будем благодарны нашему президенту за восстановление Сирии, Ирака, Пальмиры и прощание долгов "бедным странам". Ну и что, что умираем по три-пять миллионов в год? Есть гастарбайтеры нам на замену. И это без войны и в "мирное время"". Иногда кажется, что люди вообще перестали включать свою голову. Что не скажут - штамп от Киселева и помойки ТВ.
Спецагент4 часа назад
Если бы Медведева вызвали бы в суд, он бы ответил на обвинения: " Чушь, муть и компот". На что судья Вас на, сказала бы: "Вот вам и документальные доказательства необоснованности обвинении господина Навального. Суд постановляет, что все это чушь, муть и компот! Дело закрыто"