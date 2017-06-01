Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Программу мер по дальнейшему развитию и совершенствованию сферы культуры и искусства в 2017–2021 годах, сообщает Подробно.uz.

Данный документ стал логическим продолжением реформирования сферы, начатым президентом в середине февраля этого года. Тогда было образовано Министерство культуры Республики Узбекистан, а также закрыты несколько крупных организаций, занимавшихся поддержкой эстрады, танца, театра и музеев.

Однако эти меры не в полной мере обеспечили решение основных проблем в отрасли. Так, например, по словам экспертов, до сих пор в управлении сферой культуры и искусства сохраняются устаревшие методы, наблюдается недостаточно комплексный подход к решению имеющихся проблем, в том числе в организации деятельности учреждений культуры, оказании соответствующих услуг населению.

Материально-техническая база учреждений сферы в отдельных районах не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Эффективной реализации единой государственной политики в области культуры, выполнению в полном объеме поставленных задач препятствует и то, что при подготовке кадров не учитываются реальные потребности сферы, отсутствует четкая система их переподготовки и повышения квалификации.

Для решением всех этих наболевших вопросов и была принята новая программа. Один из ее основных блоков посвящен совершенствованию законодательства по организации и повышению эффективности деятельности учреждений культуры и искусства, укреплению их материально-технической базы, в частности, разработке комплексных мер, направленных на совершенствование деятельности музеев и театров, охраны объектов материального культурного наследия и археологии, а также механизмов их эффективного использования.

Специалисты проведут мониторинг деятельности всех театров, музеев, художественных коллективов, парков культуры и отдыха, состояния их материально-технической базы. На основе этого изучения будут реализованы конкретные проекты по их капитальному ремонту и реконструкции, оснащению необходимым оборудованием, музыкальными инструментами, созданию оптимальных условий для плодотворной творческой деятельности.

Отдельно в программе прописан вопрос о материальном стимулировании известных деятелей культуры и искусства, внесших большой вклад в развитие этой сферы, и молодых талантов — победителей престижных международных смотров-конкурсов.

Среди других интересных предложений — создание на территории парков культуры и отдыха зон "Нуронийлар маскани" ("Места отдыха ветеранов"), нового концертного зала международного уровня в Ташкенте, открытие в будущем году в Государственной консерватории специального факультета по подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогов музыки для вузов, лицеев и колледжей.

Глава государства поручил Минкультуры до 1 октября 2017 года разработать комплекс мер по совершенствованию деятельности музеев и театров, укреплению их материально-технической базы, а также программу мер по улучшению эстетического воспитания и повышению культурно-духовного уровня молодежи.