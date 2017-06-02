В гробу президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, после эксгумации обнаружили фрагменты тел еще двух человек. Об этом, как пишет «Медуза», сообщил заместитель генерального прокурора Польши Марек Пащонек.

По словам Пащонека, на сегодняшний день проведена ДНК-экспертиза останков из 24 могил. В девяти случаях в гробу находили не только останки похороненного в нем человека, но и фрагменты тел других людей. Двое погибших были похоронены под чужими именами.

Ранее об ошибках, допущенных при идентификации тел погибших, сообщили польские СМИ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, как сообщает «Интерфакс», в ответ заявила, что останки жертв катастрофы находились в России считанные дни, а опознание проводили «уполномоченные чиновники из Польши и родственники погибших».

«Во многих случаях для этого требовалась генетическая экспертиза. Времени на нее у российских специалистов просто не было, в том числе, поскольку именно польская сторона настаивала на скорейшей отправке тел на родину», — сказала Захарова.

Как сообщает РИА Новости, посол РФ в Польше Сергей Андреев ранее говорил, что тела погибших находились в России три дня, и за это время процедуры опознания не были завершены.

Авиакатастрофа под Смоленском произошла 10 апреля 2010 года. Самолет Ту-154, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский и другие высокопоставленные польские чиновники, при посадке задел верхушки деревьев и упал на землю. Погибли 96 человек — все находившиеся на борту люди.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причиной крушения ошибку пилотов, которые пошли на посадку в условиях плохой погоды. Польская прокуратура, не отрицая вины экипажа, также обвиняет в причастности к катастрофе смоленских диспетчеров. Россия отвергает такие обвинения.

Эксгумацию тел погибших в катастрофе проводят в рамках расследования, которое Польша возобновила в 2016 году.