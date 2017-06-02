В столице Таджикистана за допущенный рост цен в месяц Рамазан уволены директора двух крупных рынков. Соответствующее решение подписал накануне мэр Душанбе.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали уволил директоров рынка «Дехконбозор» Зиёвиддина Наджмиддинова и рынка «Шохмансур» Саймахмуда Муминова. Как сообщили «АП» в столичной администрации, директора базаров уволены за халатность, допущенную при исполнении служебных обязанностей, слабую организацию работы, утерю контроля за ценами.

Новыми директорами столичных базаров назначены Нурулло Алиев и Суннатулло Назаров.

«Мэр города поставил перед ними строгие задачи по организации поставок продуктов первой необходимости из регионов страны на рынки, и недопущения искусственного повышения цен на продукты питания», - добавили в мэрии.

Напомним, накануне священного месяца Рамазан столичные власти пообещали, что цены на продукты питания первой необходимости расти не будут. Наш обзор показал, что выросли они (в некоторых случаях) аж в два раза. Такой обзор мы будем делать еженедельно – по понедельникам в течение всего месяца и, в итоге, увидим, насколько дорожала (или дешевела) наша жизнь во время поста.

Отметим, что цены в регионах республики сильно разнятся, поэтому мы указываем только столичные цены, принимая во внимание, что сам по себе Душанбе является «импортером» сельскохозяйственного продовольствия.

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