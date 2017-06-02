Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит через неделю Астану, где в эти дни состоится саммит глав стран ШОС и открытие международной выставки ЭКСПО-2017.

Эмомали Рахмон примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и церемонии открытия международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

Саммит ШОС состоится в Астане 8-9 июня.

На полях саммита глав государств-членов ШОС запланированы ряд двухсторонних встреч президента Таджикистана.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана.

Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Казахстанские власти, презентуя ЭКСПО-2017, называют выставку технических достижений крупнейшей в мире. Мероприятие пройдет под девизом «Энергия будущего» и будет посвящено альтернативным источникам энергии. В «Экспо-2017» планируют участвовать более 100 стран и международных организаций. Предполагаемое число посетителей — два-три миллиона.

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