Ровно 25 лет назад, 29 мая 1992 года, на юге Таджикистана, в Кулябе был зарегистрирован вооруженный отряд бывших воинов-интернационалистов, который составил костяк будущего Народного фронта. О том, как создавался этот отряд и какой путь прошел, рассказывает его командир, ныне руководитель организации «Инвалиды войны в Афганистане», полковник в отставке Хикматулло Мирзоев.

Начало противостояния

В конце марта 1992 года перед Президентским дворцом на площади Шахидон начались многодневные митинги оппозиции. Требовали отставки Сафарали Кенджаева, занимавшего тогда пост председателя Верховного Совета. Число митингующих росло и к середине апреля достигло нескольких тысяч. 21 апреля сторонники оппозиции взяли в заложники около 20 человек, среди которых были 16 депутатов ВC и 2 заместителя премьер-министра. Заложников доставили на площадь Шахидон, пригрозив расправиться с ними, если власти не пойдут на уступки. Уже на следующий день Кенджаев покинул свой пост.

В ответ на это сторонники правительства организовали 26 апреля на площади Озоди постоянный митинг в поддержку Кенджаева. Среди них были и бывшие воины-интернационалисты Кулябской области во главе с председателем Совета «афганцев», на тот момент лейтенантом, Хикматулло Мирзоевым.

- 1 мая президент Набиев издал указ о формировании батальона Национальной гвардии и распорядился раздать своим сторонникам на площади Озоди 1800 автоматов и боеприпасов к ним, которые были доставлены из 201-й дивизии, - рассказывает Мирзоев. – Наш отряд воинов-интернационалистов – свыше 100 человек - вошел в состав Нацгвардии отдельной ротой, получил оружие. Как вы понимаете, далеко не все из тех, кто тогда получил оружие, имели навыки обращения с ним, многие даже не знали, при каких условиях его можно применять. А учитывая, какие страсти кипели на площадях, один нелепый шаг, один выстрел мог привести к непредсказуемым последствиям. Чтобы избежать этого, бывшие воины-афганцы вместе с бывшими и действующими силовиками проводили с остальными членами Нацгвардии краткие боевые курсы. Мы с первого дня митинга организовали круговую охрану собравшихся на площади Озоди, защищая их от возможных провокаций, атак. А затем, когда было решено вернуться домой, сопровождали их до Куляба.

Фото из личного архива Х. Мирзоева Справа налево: бывшие воины-интернационалисты Сайфиддин Обидов, командир отряда Хикматулло Мирзоев, Шамс Джумаев и Эмом Одинаев перед отправкой на боевую операцию посетили мавзолей Мир Саида Али Хамадони. Куляб, 1992 год, октябрь.

К этому времени начались первые стычки между сторонниками оппозиции и сил, поддерживающих правительство. Пролилась первая кровь, пали первые жертвы противостояний – сначала в Ленинском районе, а затем и в Душанбе.

Силы оппозиции взяли столицу, овладели ключевыми правительственными зданиями, захватили телецентр, блокировали транспортные магистрали, а также установили контроль над аэропортом и вокзалом. На их сторону перешли местная милиция, ОМОН.

7 мая 92-го Набиев подписал с силами оппозиции соглашение, по которому им был предоставлен контроль над 8 министерствами и предусматривался роспуск гвардии, а полномочия президента существенно ограничивались. Однако ситуация в стране после этого не стабилизировалась.

300 «спартанцев»

Бывшие воины-афганцы Кулябской области с большой тревогой восприняли происходящее в стране.

- Прибыв в Куляб, наш отряд создал свой штаб, который расположился в здании обкома партии, - продолжает Мирзоев. - Руководил штабом я, а моими замами были Ахтамшо Саидшарипов, ныне генерал-майор ГКНБ, и Хикматулло Баротов, сейчас полковник запаса ВС (в тяжелые 90-е дослужился до замкомандующего ВВ МВД). Начальником разведки отряда стал Рамазон Эмомов, в недавнем прошлом возглавлявший 1-ю бригаду погранвойск, а начальником медслужбы - Ахмаджон Муъминов – бывший главврач тубдиспансера Куляба (24.10.92 он погиб при освобождении Нурека).

И вот, проведя собрание с членами отряда, мы вышли с письмом в Кулябский областной исполнительный комитет с просьбой зарегистрировать нас официально в качестве правительственного вооруженного формирования, цель которого – защита конституционного строя в стране.

29 мая 1992 года отряд был зарегистрирован, командиром назначили Мирзоева, а начальником штаба - Ахтамшо Саидшарипова. Отряду выделили помещение в здании городского военкомата.

- Да, к этому времени были созданы десятки вооруженных отрядов, были известные командиры - Сангак Сафаров, Лангари Лангариев, Файзали Саидов и другие, - говорит полковник. - Однако именно наш отряд, численность которого к тому времени достигла более 300 человек, выполнял важные задачи по укреплению порядка, защите жизненно важных объектов народного хозяйства – предприятий, зданий госорганов, дорог, аэропорта и так далее. Нам доверяли, с нами считались все – и власти на местах, и вооруженные отряды. Можно сказать, что именно с нами появился Народный фронт.

В то время было неспокойно не только в Душанбе и Курган-Тюбинской области, но и в Кулябском регионе. Бывало, дело доходило до крупных «разборок» даже между самими отрядами.

- Так, например, в июле 1992 года исчез один из известных командиров Куляба Салим Медикулов. Ребята из его отряда заподозрили в этом Сангака Сафарова и, схватив его, привели в свой штаб, расположенный в мечети Шайха Камола. Мы тотчас же направились туда, так как столкновение двух больших групп могло иметь серьезные последствия. Чуть ранее на патрульной машине в штаб поехали милиционеры во главе с начальником ГОВД Куляба Шеравлиё Мирзоавлиёевым, но на подступах к мечети они были обстреляны боевиками Медикулова. Сам начальник милиции и один из его подчиненных были ранены.

Обстановка накалилась до предела. Тогда нам с большим трудом удалось усмирить стороны и добиться освобождения Сангака.

- Установив относительный порядок в Кулябском регионе, наш отряд полностью переключился на Курган-Тюбинскую область, где вместе с другими бойцами НФТ воевал против боевиков оппозиции, в тяжелых боях освобождая подконтрольные им территории.

В период боевых действий некоторые новоиспеченные боевики, как с той, так и с этой стороны, получив в руки оружие, грабили, насиловали, убивали.

- Воины-интернационалисты нашего подразделения и те, кому было небезразлично сохранение доверия и поддержки населения, боролись с этим злом всегда, - говорит Хикматулло Мирзоев. – В нашем отряде каждый автомат был на счету, велся строгий учет всех, кто был в строю. Об этом свидетельствуют сохранившиеся у нас до сих пор журналы учета, справки, рапорты.

Каждый знал, за что воевал

- Мы были против любых незаконных действий, беспредела, - продолжает полковник. - Еще в декабре 92-го в своем первом интервью для телевидения я от лица всех бывших воинов-интернационалистов призывал воюющие стороны к миру, поднимал вопрос о возвращении беженцев домой. Но еще более четырех лет пришлось нашему народу испытывать всю горечь братоубийственной войны. Воины-интернационалисты и другие бойцы нашего отряда принимали участие во многих боевых операциях, в том числе по оказанию помощи в эвакуации попавших в засаду бойцов Казахстанского миротворческого батальона, в освобождении территории Шугнова и далее Тавильдары от боевиков оппозиции и др.

Что бы ни говорили, но каждый боец нашего подразделения считал, что с оружием в руках он защищает законную власть и вносит свой вклад в возвращение страны к стабильности, миру.

…Более 50 бойцов отряда отдали жизнь в борьбе за установление конституционного строя. Среди них - кавалеры ордена Красной Звезды Карим Курбонов, Рустам Алмонов, Ахмаджон Муъминов, Назир Исмоилов, Рахматулло Рахматов и другие. Десятки были ранены, стали инвалидами. Многие бывшие наши бойцы и по настоящее время продолжают служить стране.