Авиакомпания «Ямал» начнет полеты из аэропорта Жуковский в Таджикистан в середине этого месяца. Ранее сообщалось, что полеты российской авиакомпании в Таджикистан начнутся с 1 июля.

Регулярные рейсы в Душанбе начнут выполнять с 19 июня по понедельникам, четвергам и субботам. Рейсы из Жуковского в Худжанд и обратно стартуют с 21 июня и будут выполняться трижды в неделю: в среду, пятницу и воскресенье, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Ранее предполагалось, что «Ямал» начнет полеты из Жуковского в Таджикистан с 1 июля. Напомним, конфликт авиавластей России и Таджикистана обострился в начале апреля. Душанбе отозвал разрешения на часть рейсов в Таджикистан российских «ЮТэйр» и «Уральских авиалиний». Тем самым Таджикистан ответил на решение Москвы ограничить полеты таджикской «Сомон Эйр».

28 апреля авиавласти РФ и Таджикистана урегулировали вопросы авиасообщения между странами. Стороны согласовали назначение второго российского перевозчика на полеты из Жуковского в Таджикистан, был также отменен запрет на полеты «Сомон Эйр» в Москву.

Авиакомпания «Сомон Эйр» объявила о возобновлении с 3 мая всех рейсов по маршрутам из Душанбе в Москву и из Худжанда в российскую столицу.

Разногласия между авиационными властями Таджикистана и России продолжались почти полгода: таджикская сторона в декабре не дала добро на выполнение российской авиакомпанией «Ямал» полетов из подмосковного аэропорта в Таджикистан, российская сторона в свою очередь ограничила полеты «Сомон Эйр» в российские города.

В ходе январских переговоров стороны договорились, что с началом летнего сезона (26 марта) «Ямал» получит разрешение на полеты в Таджикистан. В связи с этим все ранее введенные ограничения по отношению к «Сомон Эйр» были сняты.

Однако с наступлением летнего сезона Минтранс Таджикистана предложил авиакомпании «Ямал» полеты в Куляб и Курган-Тюбе. Российскую авиакомпанию, которая планировала летать в Душанбе и Худжанд, данное предложение не устроило.

Тогда таджикская сторона согласилась на осуществление полетов «Ямал» в Душанбе и Худжанд по два раза в неделю. Но и это не устроило российскую сторону, которая добивается практически ежедневных рейсов «Ямала» и «Уральских авиалиний» в Душанбе и Худжанд.

Таджикистан не признает принадлежность Жуковского к региональным аэропортам, а паритет по количеству перевозчиков существует только на вылеты и прилеты в аэропорты московского авиаузла. Согласно российскому законодательству, Жуковский отнесен к Подмосковью.

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