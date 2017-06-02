АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- 5 июня в Российском центре науки и культуры города Душанбе состоится отчетный концерт студии игры на фортепиано при РЦНК.

- 5 июня в театре имени Камола Хучанди пройдет Фестиваль КВН. Молодежный сезон. Начало в 17:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 ИЮНЯ

Международный день защиты окружающей среды.

1961 - Открытие Недели кыргызской литературы в Таджикистане.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 ИЮНЯ

1912- Родилась Заслуженный деятель науки Таджикистана востоковед Вера Расторгуева.

1930 – Родился фотожурналист Зиннат Азизов.

1945 – Родился режиссёр цирка, Заслуженный артист Таджикистана Сарват Бехбуди.

1957 – Родился писатель, журналист Умари Шерхон.

1960 – Родился журналист Курбон Аламшох.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла, в предгорьях 11-16 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь (ночью выше 3500 снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 18-23 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 24-26 тепла.