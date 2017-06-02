Снимок из газеты «Коммунист Таджикистана», август 1940 года. На фото: майор Борис Бальцев.

29 августа 1940 года у советского истребителя И-16, выполнявшего полет в небе Сталинабада, отказал двигатель. Внизу находились жилые районы города. Летчик Борис Бальцев, пожертвовав собственной жизнью, увел самолет от жилых кварталов, благодаря чему были спасены мирные горожане. Это тот самый случай, когда герой ставит свой гражданский долг выше собственной жизни.

13 мая поисковики группы «Память-201» завершили сезон. В этом году на территории Аллеи Славы, расположенной на территории городского кладбища Душанбе, им удалось обнаружить еще две могилы со стандартными обелисками, свидетельствующими, что под ними захоронены воины Красной Армии, умершие в эвакогоспиталях Сталинабада в годы Великой Отечественной войны.

С учетом ранее найденных общее количество могил воинов, умерших от ран, достигло шестнадцати.

В воскресенье, 7 мая, самые активные участники группы Азамат Маматов, Павел Сорокин и Рамазон Шарипов нашли могилу с воинским обелиском, на котором значилось, что здесь захоронен майор Борис Бальцев, умерший в 1940 году.

Поисковики мемориальной группы «Память -201» Азамат Маматов, Павел Сорокин и Рамазон Шарипов нашли могилу мастера воздушного боя майора Бальцева.

Дальнейшие поиски показали, что майор родился 8 января 1908 года в Ярославле. В 1932 году окончил текстильный техникум в Иваново. С июля 1932-го по декабрь 1933-го в качестве курсанта проходил обучение в 11-й школе военных пилотов им. Мясникова в Ворошиловграде.

В декабре 1933 года ему было присвоено воинское звании «лейтенант». Участвовал в национально-освободительной войне в Испании с 14 января по 26 июля 1937 года, был пилотом истребителя И-16. Сбил в воздушных боях шесть самолетов противника, считался мастером воздушного боя. Награжден орденом Красного Знамени (27.6.1937) и медалью «За отвагу» (14.11.1938).

В 1937 году ему было присвоено воинское звание «капитан».

Майор Борис Бальцев.

В августе 1937 года был назначен на должность командира отряда 121-й истребительной авиационной эскадрильи, с марта 1938 года исполнял обязанности инструктора по технике пилотирования 45-го истребительного авиационного полка 60-й истребительной авиационной бригады Закавказского военного округа, а с июля того же года - командира эскадрильи 50-го истребительного авиационного полка той же бригады.

С февраля 1940 года перешел на службу в Среднеазиатский военный округ - помощником командира 116-го сталинабадского истребительного авиационного полка, размещенного на аэродроме близ поселка Гиссар.

Принимал участие в воздушном параде над Ташкентом, посвященном Дню авиации.

«…Огромный аэродром гражданского воздушного флота празднично разукрашен. Повсюду лозунги, транспаранты, портреты руководителей партии и правительства, Героев Советского Союза - гордых соколов нашей родины…

Пятерка краснозвездных И-16 .

…Низко над аэродромом проносятся штурмовики. Во главе их мастер воздушного боя майор Борис Бальцев. Они нацеливаются на ангары «противника». Вниз летят бомбы. Ангары горят.

Заглушая звенящим ревом моторов восторженные возгласы зрителей, над аэродромом проносятся истребители. Они то взмывают вверх, то камнем падают вниз, делая замысловатые петли, "иммельманы", бочки.

Авиационный праздник закончился высадкой парашютного десанта…» (Из газеты «Красная Звезда», 20 августа 1940 года).

Город был спасен, а Герой позабыт…

29 августа 1940 года с аэродрома Гиссар взлетела пятерка краснозвездных истребителей И-16 116-го истребительного авиационного полка, чтобы произвести бомбометание на одном из учебных полигонов близ Сталинабада. В 9:30, поднявшись на высоту 3000 метров, звено пробило легкую облачность и легло на заданный курс. Через 5 минут после взлета у самолета майора Бориса Бальцева, который вел звено, отказал двигатель. Как впоследствии выяснилось, причиной отказа стало прерывание подачи бензина. Борис безрезультатно пытался вновь запустить двигатель, но самолет продолжал терять скорость и высоту. Облачность стала реже, и внизу стали различимы городские кварталы Сталинабада…

Аэродром Гиссар, 1943 год. На снимке штурмовики Ил-2 из состава 106-го авиационного полка.

Истребитель с полным вооружением, установленной бомбой ФАБ-50 на бомбодержателе и полными баками горючего стремительно несся к земле. Можно было воспользоваться парашютом, но тогда самолет рухнет на городские кварталы, погибнут люди. Борис неимоверными усилиями удерживает самолет от падения, уводя его от жилых кварталов. И-16 упал на пустыре городской окраины, 32-летний пилот погиб, но город был спасен…

3 сентября 1940 года сотни горожан, делегации всех промышленных предприятий Сталинабада, работники Таджикского управления гражданского воздушного флота, аэроклуба и, конечно, летчики и красноармейский состав 116-го Сталинабадского истребительного авиационного полка пришли на похороны летчика-героя.

Указ Президиума Таджикской ССР о награждении летчиков и красноармейцев 116-го ИАП.

Прошли годы, судьба оказалась немилостива к герою: подвиг его был забыт, как и его имя, и очень символично, что ровно через 77 лет место захоронения майора Бориса Бальцева было найдено.

Участники группы «Память-201» приняли решение восстановить могилу летчика-героя. Восстановительные работы начнутся в самое ближайшее время.