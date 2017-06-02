Книга рецептов по школьному питанию Всемирной продовольственной программы Организации Объединённых Наций (ВПП ООН) в Таджикистане была признана «Самой лучшей в мире» на престижной церемонии вручения наград всемирной премии кулинарных книг «Гурман» в городе Яньтай, Китай на этой неделе.

Наряду с этим признанием, книга рецептов удостоилась звания самой лучшей в категории «Пищевая Безопасность » и получила особую награду жюри. В конкурсе были представлены более 210 книг от более 200 стран-участниц, сообщается в распространенном пресс-релизе.

ВПП ООН разработала и опубликовала книгу рецептов в 2016 году в рамках программы школьного питания, являющейся основной деятельностью ВПП ООН в Таджикистане. Посредством этой программы ВПП ООН предоставляет ежедневное горячее и здоровое питание около 370, 000 учащимся начальных классов в 2, 000 наибеднейших сельских школах по всей стране.

ВПП ООН разработала эту книгу в тесном сотрудничестве с Министерствами здравоохранения и социальной защиты населения и образования и науки, а также с Институтом отраслевого питания Российской Федерации, являющейся российской неправительственной организацией.

“Это несомненно важное признание и выдающееся достижение для ВПП ООН в Таджикистане. Мы надеемся, что эта книга с полезными и разнообразными рецептами способствует устойчивой системе школьного питания в наиболее уязвимых общинах и районах страны", - отметил Паоло Маттей, Страновой директор ВПП ООН в Таджикистане.

Книга рецептов представляет собой сборник, состоящий из 202 страниц и 127 таджикских традиционных рецептов, которые используются в школах-участницах программы школьного питания. Блюда, приготовленные из этих рецептов обеспечивают здоровое и разнообразное питание для детей, учитывая при этом местные традиции и доступность простых и недорогих ингредиентов.

“Команда, которая разработала эту важную книгу - герои», отметил президент премии кулинарных книг «Гурман», Эдуард Гуто в своем поздравительном письме для ВПП ООН.

Основанная в 1995 году, всемирная премия кулинарных книг «Гурман» является открытым конкурсом для издателей кулинарных книг и разработчиков телевизионных представлений на всех языках и по всему миру.

ВПП одна из больших гуманитарных агентств, деятельность которых направлена на борьбу против голода во всем мире, предоставляет продовольственную помощь в чрезвычайных ситуациях и помогает общинам улучшить питание и формировать стрессоустойчивать к потрясениям. Ежегодно, в среднем, ВПП предоставляет продовольствие более 80 миллионам людей в 80 странах.