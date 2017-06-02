Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон», посвященный премьер-министру Дмитрию Медведеву, получил высший пользовательский рейтинг на «Кинопоиске». На момент написания заметки средняя оценка фильма составила 9,712 при почти 20 тысячах голосов, пишет Медуза.

18:33 31 мая

Суд обязал Навального удалить фильм о Медведеве "Он вам не Димон"

 

Если отсортировать все фильмы на «Кинопоиске» по пользовательскому рейтингу, можно увидеть, что следующим по средней оценке идет мини-сериал «Счастливые люди» (9,290). У лучшего художественного фильма,«Побег из Шоушенка», рейтинг 9,115.

В пресс-службе «Кинопоиска» подтвердили «Медузе», что у фильма «Он вам не Димон» самый высокий рейтинг как среди художественных, так и среди документальных картин. «Количество оценок быстро растет, но пока их заметно меньше, чем у других известных фильмов», — отметили в «Яндексе». У «Побега из Шоушенка» более 400 тысяч оценок.

Пользователи «Кинопоиска» начали активно оценивать фильм-расследование ФБК после того, как 31 мая суд в Москве удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова и обязал фонд удалить или отредактировать «Он вам не Димон». 1 июня его средний рейтинг вырос до 9,036.