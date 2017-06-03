С 1 июня в России вступил в силу закон, запрещающий водителям такси, автобусов, маршруток и грузовиков работать с иностранными водительскими удостоверениями. Закон был принят еще в 2013 году, но с тех пор его вступление в силу постоянно откладывалось, в том числе и для того, чтобы права успели получить жители Крыма. И все равно под действие закона попали десятки тысяч работавших в России водителей, что привело к временному дефициту такси в крупных городах.

Вступивший с 1 июня в силу федеральный закон запрещает иностранцам работать водителями, если у них нет выданных в России прав. В принятом Госдумой и подписанном президентом Владимиром Путиным законе сказано, что людям, чьи водительские (национальные или международные) права выданы не в России, запрещено «управлять транспортными средствами при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами». Таким образом, закон оставил без работы иностранцев, работающих водителями такси, маршруток и другого общественного транспорта.

Всем им, если они хотят продолжить работу, надо будет заново сдавать на права — теоретический экзамен и два практических (на автодроме и в условиях городского движения). Штраф за управление автомобилем без прав российского образца составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Работодатель водителей-иностранцев может быть оштрафован на 50 тысяч рублей.

Введение закона депутаты оправдывали необходимостью соответствовать международным нормам — в частности, Венской конвенцией о дорожном движении. Какому именно пункту конвенции помогает соответствовать этот закон, депутаты не указывали — в тексте Венского договора ничего не говорится о том, что управлять такси не могут люди с иностранными правами.

1 и 2 июня на работу не вышли десятки тысяч водителей по всей России. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству и председатель общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков сказал «Медузе», что права работать в России лишились «десятки тысяч» водителей. Член фракции «Единая Россия» и глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев сообщил, что в России из 120 тысяч водителей, работающих по найму, как минимум 70 тысяч не имеют российских водительских прав. «Сенсации не будет, транспортная отрасль не остановится. Те, кто хотят работать, поменяют права, а прочие уедут домой», — сказал «Медузе» председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов.

В Москве, по подсчетам Московской торгово-промышленной палаты, с 1 июня на работу не выходят 20% водителей. Это привело к тому, что, например, сервис «Яндекс-такси» вводил повышающие коэффициенты — от 1,5 до 2,5; последний сравним с тарифами новогодней ночи. Повышающие коэффициенты были и у других компаний — операторов такси. Управляющий директор крупного московского парка такси Nexi Олег Кострубин подтвердил «Медузе», что с 1 июня на работу не смогли выйти 25% водителей парка — в основном, граждане Белоруссии и стран Средней Азии. Управляющий службы такси «Благость» из Санкт-Петербурга Артем Понятов рассказал, что треть водителей парка — иностранцы без прав российского образца. «Не очень понятно, что нам делать в такой ситуации. Прогнать водителей через обучение — такой проблемы нет. Наша проблема — текучка. За полгода таксопарк обновляется почти целиком. Такова специфика работы; работу таксистом рассматривают как временную. Большая часть водителей — оставшиеся без работы менеджеры, на которых мы теперь будем уповать, сезонные рабочие, либо приезжие», — отмечает Понятов.

С аналогичными проблемами столкнулись и таксопарки российских регионов. В Калининградской области дошло до того, что руководство ГИБДД региона пообещало не привлекать к ответственности работодателей, нанимавших иностранцев без российских водительских удостоверений — «до окончательного решения вопроса».

Формально у водителей было несколько лет, чтобы обменять иностранные права на российские, но вступление закона в силу постоянно откладывалось. Он был внесен еще в 2013 году, принят и должен был вступить в силу с 1 июня 2014-го, однако в последний момент срок его введения отложили до 1 июня 2015 года. В апреле 2015 года сроки перенесли еще раз — до 2017 года. Вячеслав Лысаков пояснил «Медузе», что это произошло из-за присоединения Крыма, где у жителей были только украинские водительские права.

Вступление закона в силу пытались отложить еще на год, до лета 2018-го. «Поправку об отсрочке внес я и депутат [Евгений] Москвичев, позже к нам присоединилась еще группа депутатов, — говорит „Медузе“ Вячеслав Лысаков. — Поправка была запланирована сразу в трех чтениях, но в силу того, что возникла дискуссия — в ГАИ заявили, что готовы ко вступлению закона в силу — поправку успели принять только в одном чтении. Теперь пока водители не обменяют права, будут прорехи в транспортном обеспечении». Лысаков говорит, что это уже «не проблема думы, за это отвечает правительство в лице министерства транспорта».

Управляющие таксопарков полагают, что с вступлением закона в силу увеличится число нелегальных таксистов. «Водителям все равно хочется есть. В итоге появятся нелегальные перевозчики, водители, не имеющие отношения к такси — без бренда, медкомиссии и техобслуживания. Гарантии, что он доедет спокойно, у клиента уже не будет. Мы вернемся в 1990-е», — опасается Артем Понятов из таксопарка «Благость».