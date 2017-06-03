Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение главы Белого дома Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату.

— Это соглашение даже не вступило в силу. Оно должно вступить в силу с 2021 года, — сказал российский лидер на ПМЭФ-2017.

По словам Путина, время договориться ещё есть. "Don’t worry, be happy", — процитировал президент РФ песню известного американского музыканта Бобби Макферрина.

Ранее Доньд Трамп принял решение о выходе США из Парижского соглашения о климате.