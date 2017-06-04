Очередной выпуск программы "Еда, я люблю тебя", посвященный Таджикистану, можно посмотреть уже сегодня, 3 июня, на телеканале "Пятница" в 12:00 и 14:00 по душанбинскому времени.

Ведущие кулинарного тревел-шоу и путеводителя по самым необычным, аппетитным, вкусным достопримечательностям по всему миру «Еда, я люблю тебя!» побывали в Душанбе в апреле.

Эдуард Мацаберидзе, Владимир Дантес и Николай Камка посетили таджикские точки общепита, побывали в таджикской семье, сходили на рынок "Шохмансур" с таджикским профессором Джамшедом Садуллаевым, попробовали курутоб и приготовили плов.

Что именно сняли в программе ведущие, мы сможем увидеть уже сегодня.

Ранее отзыв ведущих о дороге, природе и кухне Таджикистана был опубликован на страничке "Вкусный Таджикистан" в соцсети Фейсбук.

"Душанбе достаточно советский город, но он очень быстро меняется и развивается. Центр выглядит современно. Люди очень дружелюбные и стереотипы о жителях Таджикистана рушатся, как карточный домик. Короче, мне здесь нравится", - написал один из ведущих.