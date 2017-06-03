1 июня президент США Дональд Трамп формально объявил о выходе из Парижского соглашения по климату, выполнив одно из своих главных предвыборных обещаний. Трамп заявил, что требования по борьбе с глобальным потеплением приведут к потере миллионов рабочих мест и миллиардов долларов. Решение Трампа уже раскритиковали другие страны, в том числе Россия, пишет Медуза.

Днем 1 июня Трамп выступил в саду Белого дома с речью о том, почему Парижское соглашение не подходит для США. Президент напомнил, что для него заботы американцев важнее любых других вещей. Не сомневаясь в глобальном потеплении как таковом, Трамп привел оценки, по которым из-за новых ограничений к 2025 году в США могут сократить 2,7 миллиона рабочих мест, а потери для экономики оцениваются в три триллиона долларов к 2040 году. Упомянул американский лидер и Китай, который получил 13-летнюю отсрочку в рамках Парижского соглашения. Правда, газета The New York Times уже выпустила специальный материал о том, почему некоторые приведенные Трампом цифры вызывают вопросы.

США — главный «загрязнитель» атмосферы двуокисью углерода, которую считают катализатором глобального потепления.Несмотря на то что сейчас по выбросам лидирующие позиции занимает Китай, по совокупности именно Штаты приняли наибольшее «участие» в насыщении атмосферы парниковыми газами. С этим некоторыесвязывают и повышенное чувство ответственности США за борьбу с изменениями климата: в общий фонд Америка обещала вложить 3 миллиарда долларов — больше, чем кто-либо другой.

Американские компании, города и даже штаты уже выступили против решения Трампа. «Мы будем делать все то, что делала бы Америка, оставаясь в соглашении», — заявил бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который возглавил объединение политиков и бизнесменов. К нему уже присоединились губернаторы штатов Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния, а также мэры 30 городов (среди них — Лос-Анджелес, Атланта, Питсбург и Солт-Лейк-Сити). Глава SpaceX Илон Маск, как и обещал, покинул президентский совет после решения Трампа. Поддержать сокращение выбросов намерены Mars, Hewlett-Packard и десятки других компаний, включая автопроизводителей — им нужно соблюдать международные стандарты, чтобы не потерять рынки сбыта.

Главные партнеры США раскритиковали решение Трампа. Новый президент Франции Эммануэль Макрон твитнул постер «Снова сделаем планету великой». Вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и итальянским премьером Паоло Джентилони он объявил, что условия Парижского соглашения не подлежат повторному обсуждению, как это предлагает сделать Трамп. Меркель добавила, что решение США «не остановит нашу решимость защитить Землю». Помощник российского президента Андрей Белоусов заявил «Интерфаксу»: «Совершенно очевидно, что без участия США Парижское соглашение будет недееспособным, потому что США — один из крупнейших эмитентов выбросов». При этом Россия от своих обязательств отказываться не намерена.