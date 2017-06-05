Только за одни сутки – 3 июня - на дорогах Таджикистана под колесами автомобилей погибли трое детей. Один водитель, совершивший ДТП, пока не установлен.

Водитель автомашины марки «Опель Астра», 33-летний житель Дангаринского района, следуя из Душанбе в Куляб, на территории кишлака Оксу совершил наезда на 6-летнего местного мальчика. От полученных травм мальчик скончался в больнице, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Другой водитель автомашины «Опель Астра», 29-летний житель Душанбе в ходе движения по столичной улице Фирдавси совершил наезд на 14-летнего пешехода. Подросток скончался по пути в больницу.

В этот же день на территории кишлака Табибон района Рудаки неизвестный водитель совершил наезд на 2-летнего местного мальчика. Виновник ДПТ скрылся с места происшествия. Ребенок скончался в больнице. «В настоящее время принимаются меры по установлению личности водителя и его задержанию», - сообщает пресс-служба МВД.

По данным Управления ГАИ МВД Таджикистана, за три месяца этого года на дорогах республики под колесами автомашин погибли 107 граждан страны.