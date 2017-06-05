Получить денежные переводы теперь можно в любое время, не выходя из дома. Для этого достаточно оформить новую карту в Банке Эсхата.

Наверняка мы задаемся вопросами:

- Можно ли получить денежный перевод, не посещая офисы банка? - Да!

- А получить денежный перевод в любое удобное время? – Конечно!

- А о получении перевода с дополнительным денежным бонусом мы даже и не думаем, но и это уже не мечта!

Новая карта от Банка Эсхата «Корти ягонаи интиколи» - отличное решение!

Хуршед Урунов уже сделал это! Он пришел в банк и стал первым клиентом, который приобрел специальную карту для получения денежных переводов в филиале Банка Эсхата, расположенном по адресу пр. И. Сомони 40 в г. Худжанде.

Он говорит, что карта имеет много преимуществ, основное из которых, как считает сам клиент, – это самостоятельное проведение операций по денежным переводам, даже не выходя из дома. «Это очень удобно, особенно для тех, кто проводит целые дни на работе и не может выбраться в банк», - говорит Хуршед Урунов.

Речь идет о единой карте по денежным переводам «Корти ягонаи интиколи» от Банка Эсхата.

Отличная новость? И мы так считаем! Теперь клиенты Банка Эсхата могут приобрести данную карту для получения своих денежных переводов. И не нужно больше стоять в очереди у кассы, теряя свое драгоценное время на скучное ожидание.

Необходимо отметить, что единая карта по денежным переводам имеет множество преимуществ:

Карта предоставляется клиенту сразу же по обращению в банк;

Перевод можно получить, не посещая офисы банка;

Отсутствие каких-либо скрытых комиссий;

Возможность приумножения средств с 3% годовых на остаток!;

И еще 0,05% от суммы перевода начисляются клиенту в качестве бонуса;

Стоимость карты – всего лишь 20 сомони!

Как можно получить денежный перевод на единую карту по денежным переводам «Корти Ягонаи Интиколи»? На этот вопрос предоставил нам ответ Сайдулло Насуллоев – сотрудник Банка Эсхата:

«С помощью кнопки «Получить перевод», которая расположена на главной странице сайта Банка Эсхата – www.eskhata.tj, клиент без труда может получить денежный перевод на «Корти Ягонаи Интиколи».

Затем снять наличность можно в любом из банкоматов или POS- терминалов Банка Эсхата в удобное для клиента время.

Стоит отметить, что эта карта также подключена к Акции «Икдоми Нав». Делая покупки, клиенты могут стать участниками Акции «Икдоми нав», где можно будет выиграть денежные призы или приз-горючее.

Для связи с Банком Эсхата и по вопросам использования данной карты выделена и действует специальная телефонная линия 44 600 69 96, куда могут обратиться все клиенты.

Мы уверены, что этот сервис понравится нашим клиентам, так как с легкостью решает такие проблемы, как невозможность получения перевода в выходные дни, очереди в офисах банка, безопасность при транспортировке денежных средств и, кроме всего этого, клиентам будут начисляться денежный бонус – разве это не здорово?»

Обращайтесь в офисы продаж Банка Эсхата для приобретения единой карты по денежным переводам «Корти ягонаи интиколи». Подробная информация по телефону 44 600 0 600 или 44 600 69 96.

Получить денежный перевод, не посещая банк и заработать денежный бонус – это реально с «Корти ягонаи интиколи»!